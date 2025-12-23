Αγρότες: Ημέρα αναδιάταξης στα μπλόκα για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων - «Αυξημένος κίνδυνος τροχαίου»

Aυξημένη προσοχή από τους οδηγούς προϋποθέτει η έξοδος των Χριστουγέννων καθώς οι αγρότες μιλούν για αναδιάταξη τρακτέρ και διευκόλυνση των εκδρομένων, ωστόσο η Τροχαία θέτει ζητήματα ασφάλειας.

Το πώς θα διαμορφωθεί η χρυσή τομή μένει να διευκρινιστεί, ενώ ενδεικτική ήταν η εικόνα στη σήραγγα των Τεμπών όπου με τήρηση σιγής στο μνημείο του δυστυχήματος έληξε ο τρίωρος συμβολικός αποκλεισμός των φορτηγών, ωστόσο η Τροχαία έκρινε ότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να γίνει εκτροπή όλων οχημάτων μέσω παλιάς Εθνικής Οδού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα ανοίξουν μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας και τι θα γίνει με τα τρακτέρ στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, ωστόσο από τις τελευταίες συνελεύσεις των αγροτών προκύπτει ότι «οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί από το μεσημέρι».

«Αυξημένος κίνδυνος τροχαίου»

«Επιβεβλημένη», είναι σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Όπως τονίζουν οι εν λόγω πηγές, «η διέλευση οχημάτων υπό τις παρούσες συνθήκες ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή. Υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων».

Στον Ε65 το μεγαλύτερο μπλόκο αγροτών της χώρας

Την ίδια ώρα, ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται πως το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων, έχει ανοίξει από την Κυριακή, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τρία μπλόκα της Θεσσαλονίκης, έγινε δίωρος αποκλεισμός στη Χαλκηδόνα και την Παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσσας, ενώ κλειστή παραμένει η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια.

Επίσης, σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.

«Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, σε άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα. Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους κράτησαν κλειστή την Εγνατία οδό και την Εθνική οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων από τις 10.30 το πρωί.

Στο μπλόκο της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Νέων Κερδυλλίων οι αγρότες συνεδρίασαν για την περαιτέρω στάση τους. Ανοιχτός θα παραμείνει για τα φορτηγά ο Μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα τις παραμονές και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Εν τω μεταξύ στις 10 το πρωί περισσότερα από 35 τρακτέρ αγροτών από όλο τον Νομό θα συγκεντρωθούν στη διασταύρωση του Λευκώνα και θα κατευθυνθούν εν πομπή στον Προμαχώνα, προκειμένου να ενισχύσουν το μπλόκο στο μεθοριακό σταθμό.