Αγρότες: Φτάνουν στην Αθήνα - Μεταφέρουν τα τρακτέρ με φορτηγά, έρχονται με λεωφορεία, πλοία και ΙΧ

Στην Αθήνα μεταφέρεται σήμερα η κινητοποίηση των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα, η οποία κορυφώνεται με πανελλαδικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος το απόγευμα της Παρασκευής, όπως αποφάσισε η Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς βρίσκονται καθ' οδόν προς την Αθήνα, από στεριά και θάλασσα, για να διαδηλώσουν διεκδικώντας την ικανοποίηση βασικών αιτημάτων τους.

Το συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για τις 16.00 το απόγευμα στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να σταθμεύσουν δεκάδες τρακτέρ μπροστά στη Βουλή.

Εκεί θα τους στηρίξουν εργατικά κέντρα και συνδικάτα, τα οποία θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις από τη μία το μεσημέρι.

Μάλιστα όπως έχουν δηλώσει, σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν στην πλατεία Συντάγματος και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το Σάββατο το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά, ανάλογα με την πορεία των τρακτέρ προς το Σύνταγμα, με προβλήματα αναμενόμενα κυρίως στις εισόδους της πόλης, στις Εθνικές Οδούς Αθηνών-Λαμίας και Αθηνών-Κορίνθου, καθώς και στις Λεωφόρους Αθηνών, Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Από ώρα σε ώρα στην Αθήνα οι αγρότες

Ήδη, αγρότες από όλη την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει την κάθοδό τους στην πρωτεύουσα.

Από τη Θεσσαλία, ομάδες αγροτών συγκεντρώθηκαν σε Πλατύκαμπο, Αγιά, Τύρναβο, Ελασσόνα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, κινούνται με λεωφορεία, ΙΧ και τρακτέρ φορτωμένα σε φορτηγά.

Αγρότες από την Κρήτη έφτασαν με πλοία στον Πειραιά και κατευθύνονται προς το Σύνταγμα μαζί με συναδέλφους τους από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, δεκάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Αχαΐα, τα Γρεβενά, τη Δυτική Μακεδονία και τη Σιάτιστα κινούνται προς την Αθήνα με λεωφορεία, ΙΧ και τρακτέρ, δημιουργώντας μια πανελλαδική, συντονισμένη δράση.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται γιατί τα βασικά αιτήματά τους, όπως η μείωση του κόστους παραγωγής, η διασφάλιση του εισοδήματος και η αποζημίωση για καταστροφές (όπως η ευλογιά των ζώων), δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. «Δίνουμε έναν αγώνα επιβίωσης», ανέφερε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, «και καλούμε τον κόσμο της Αθήνας να δώσει βροντερό παρών».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένεται η παρουσία περίπου 60-70 τρακτέρ από διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων τους, είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε τοπικό, σε συνεργασία με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.