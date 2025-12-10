Αγρότες: Φραγμός της ΕΛΑΣ στη γέφυρα του Ρίου Αντιρρίου - Τελεσίγραφο για το λιμάνι του Βόλου

Κλειστή είναι από το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) η Εθνική Οδός Αθηνών, Πατρών, την ώρα που η ΕΛ.ΑΣ. μπλόκαρε δεκάδες αγρότες, που ήθελαν να κινηθούν με τα οχήματά τους στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Λίγο μετά τις 12:30, δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν από τη Μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας, με στόχο να κινηθούν προς τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και να την αποκλείσουν συμβολικά.

Οι αστυνομικές δυνάμεις τους σταμάτησαν πριν προσεγγίσουν το σημείο, ενώ στο δρόμο έχει στηθεί ισχυρό μπλόκο. Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου Αγγελοκάστρου έχει προαναγγείλει νέα κινητοποίηση στη Γέφυρα μέσα στην ημέρα.

Αγρότες: Αναβρασμός στο λιμάνι του Βόλου

«Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο από την αρχή. Τα αιτήματά μας τα ξέρει η κυβέρνηση εδώ και χρόνια», δήλωσε μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου. «Αντί να πάρει θέση, ποινικοποιεί τον αγώνα μας. Δεν είμαστε υπέρ της βίας, αλλά θα κλιμακώσουμε όπου χρειαστεί: και σε γέφυρες και σε λιμάνια».

Την ίδια ώρα, όπως έκανε γνωστό ο ΣΚΑΪ, άνοιξε το μεσημέρι της Τετάρτης το λιμάνι του Βόλου μετά τον σύντομο αποκλεισμό του, ωστόσο επικρατεί αναβρασμός. Οι αγρότες διέσχισαν την πόλη με τρακτέρ και έφτασαν στον λιμένα, το οποίο απέκλεισαν τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα, με τη συμμετοχή και ψαράδων που μπλόκαραν την είσοδο - θαλασσίως.

Ο εισαγγελέας έστειλε τελεσίγραφο, όπου ζήτησε να ανοίξει το λιμάνι έως τις 13:00, καθώς παραμένει αποκλεισμένο, ενώ στην είσοδο έχουν παραταχθεί κλούβες των ΜΑΤ.

Στο εμπορικό λιμάνι, όπου βρίσκονται δεμένα πέντε πλοία, η αστυνομία επιχειρεί να εμποδίσει την πρόσβαση των διαδηλωτών. Οι αγρότες δηλώνουν ότι προχωρούν σε συμβολική ενέργεια και στη συνέχεια σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών, αποφασισμένοι να μπλοκάρουν τη λειτουργία του λιμανιού.

«Έχουμε πολύ κόσμο μαζί μας», ανέφερε ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος. «Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα, αλλά ζητάμε να απομακρυνθούν οι κλούβες των ΜΑΤ».