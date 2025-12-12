Έξω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες: Ισχυρή η αστυνομική παρουσία

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας, με μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στόχο έναν τρίωρο συμβολικό αποκλεισμό.

Έξω από την κεντρική πύλη του λιμανιού έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το πλάνο των κινητοποιήσεων, μετά τις 10:00 οι αγρότες άρχισαν να κινούνται συντεταγμένα από τα Μάλγαρα προς το λιμάνι, επιχειρώντας συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου, μαζί με συναδέλφους τους από άλλα μπλόκα. Στο σημείο εκτιμάται ότι θα βρίσκονται περίπου 20 με 30 τρακτέρ.

Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Πράσινα Φανάρια, όπου εξακολουθούν να βρίσκονται στο κομβικό σημείο πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Παράλληλα, παραγωγοί από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη με πούλμαν.

Η αστυνομία έχει καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο για να αποτρέψει την είσοδο τρακτέρ εντός του λιμανιού. Ήδη στον χώρο βρίσκονται διμοιρίες των ΜΑΤ, καθώς και δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της ομάδας Ζ.

Στις γενικές συνελεύσεις των παραγωγών στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης αποφασίστηκε να μην υπάρξουν αποκλεισμοί, τουλάχιστον έως την ολοκλήρωση του σημερινού πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι επόμενες κινήσεις θα αποφασιστούν σε νέα γενική συνέλευση.