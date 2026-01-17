Αγρότες: Εν αναμονή της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Εκτός Μαξίμου ο Ανεστίδης μετά τις δηλώσεις του

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων των αγροτών, προετοιμάζεται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα, με τον Κώστα Ανεστίδη από τα Μάλγαρα να απουσιάζει, μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του.

Σε σύσκεψη το βράδυ της Παρασκευής, οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα αποφάσισαν να παραμείνουν στους δρόμους μέχρι τη Δευτέρα «από σεβασμό προς τους συναδέλφους», ενώ την ίδια ώρα τελωνεία και δρόμοι παραμένουν ανοικτοί.

Σημειώνεται πως ο Κώστας Ανεστίδης εμφανίστηκε αμετανόητος, χαρακτηρίζοντας «χυδαία» την εκδοχή των δηλώσεών του που μεταδόθηκαν από τα ΜΜΕ, ενώ σημείωσε ότι πρόκειται για μια «φιλική συζήτηση με δημοσιογράφους» και ζήτησε συγγνώμη για τον ευθύ χαρακτήρα του.

Ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση, μετά τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις του, προκάλεσαν αντιδράσεις και στον αγροτικό χώρο. Αγροτοσυνδικαλιστές της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων τόνισαν ότι η στάση του «αμαυρώνει τον αγώνα των συναδέλφων» και ότι θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί για να μην υπονομευτεί ο διάλογος.

Αγρότες: Η Αντιπροσωπεία που θα συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στου Μαξίμου