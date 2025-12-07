Αγρότες: Έληξε ο αποκλεισμός του αεροδρομίου Ιωαννίνων - Πού παραμένουν τα μπλόκα

Έληξε ο αποκλεισμός του αεροδρομίου στα Ιωάννινα από τους αγρότες, μία συμβολική πράξη στην οποία προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/12), εν μέσω των κινητοποιήσεών τους που εντείνονται μέρα με τη μέρα.

«Ήρθαμε για να μείνουμε» τονίζουν μιλώντας από τα μπλόκα τους σε εθνικές, επαρχιακές οδούς και τελωνεία, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για λύσεις στα βασικά τους προβλήματα που είναι οι αποζημιώσεις, η ευλογιά, η μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και η εξομάλυνση των πληρωμών αναφορικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Αγρότες: Περικυκλωμένη η Θεσσαλονίκη

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η Θεσσαλονίκη είναι περικυκλωμένη από τέσσερα μπλόκα. Οι αγρότες του μπλόκου Χαλκηδόνας αποκλείει την Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Έδεσσας για περίπου 5 ώρες και το μπλόκο Μαλγάρων διατηρεί επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα ενώ ανοιγοκλείνει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Περιμετρικά του κόμβου Δερβενίου έχουν παραταχθεί τρακτέρ αγροτών απ’ τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Κλειστή παραμένει επίσης, η Λ. Γεωργικής Σχολής στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, και η πρόσβαση στο αεροδρόμιο γίνεται μέσω του κόμβου της Θέρμης και της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων.

Η παλαιά Εθνική οδός έκλεισε στη Γέφυρα Εύηνου από τα τρακτέρ, αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν την Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες ανακοινώνοντας ότι την ερχόμενη Τετάρτη σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία οδό στον κόμβο του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, όπως και στην Εγνατία οδό στη Σιάτιστα και την Ξάνθη. Παράλληλα συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί των τελωνείων και των μεθοριακών σταθμών.

Αγρότες: Σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας

Τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στη σύσκεψη των αγροτών στον θεσσαλικό κάμπο στο μπλόκο της Νίκαιας και αύριο Δευτέρα στις 3 μετά το μεσημέρι στη σύσκεψη των αγροτών της κεντρικής Μακεδονίας, στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών.

Σήμερα Κυριακή στο μεγαλύτερο μπλόκο, αυτό της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί συνέλευση, όπου θα συζητηθούν μορφές δράσης, όπως συμβολικοί αποκλεισμοί σε παρακαμπτήριους δρόμους ή άλλες παρεμβάσεις που θα αποφασιστούν από τους ίδιους τους αγρότες και θα ληφθούν αποφάσεις. Υπενθυμίζεται πως στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, βρίσκονται 4.000 τρακτέρ.

Αγρότες: Αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου

Οι αγρότες της Μαγνησίας ανακοίνωσαν ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, σε μια νέα δυναμική ενέργεια που προστίθεται στο μπλόκο των Μικροθηβών στην Εθνική Οδό, το οποίο παραμένει σε ισχύ.

Περίπου 200 τρακτέρ από την περιοχή του Αλμυρού και του Δήμου Ρήγα Φεραίου βρίσκονται στον κόμβο των Μικροθηβών. H παρακαμπτήριος οδός που ακολουθούν οι οδηγοί είναι μόλις 500 μέτρων και μετά εισέρχονται κανονικά στην ΠΑΘΕ. Σήμερα αναμένεται ενίσχυση συμβολικά για κάποιες ώρες από αγρότες και από την περιοχή του Πηλίου.

Και οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν και από τα δύο μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο.