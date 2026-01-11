Αγρότες: Δύο επιτροπές στο Μαξίμου την Τρίτη - «Μαλακώνουν» τα μπλόκα ενόψει της συνάντησης

Μετά την πολύωρη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν ποια αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη.

Όπως δήλωσαν, στο Μαξίμου θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και την επιβίωσή τους, ενώ σε περίπτωση που τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν, σκοπεύουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις από την Τετάρτη.

Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι η συνάντηση να γίνει με δύο ξεχωριστές ομάδες: μία 25μελής για γενικά αγροτικά θέματα και μία 10μελής που θα ασχοληθεί με ζητήματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

Ο στόχος είναι να εξεταστούν ξεχωριστά τα ζητήματα του κτηνοτροφικού κλάδου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, «στα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τετάρτη δεν υπήρξε καμία αναφορά σε αυτά».

Οι αγρότες έχουν ήδη καταθέσει την πρόταση τους στο Μαξίμου και περιμένουν απάντηση. Σήμερα μάλιστα, θα επιλέξουν τα άτομα που θα εκπροσωπήσουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ίδια ώρα ως ένδειξη συνεργασίας, έχουν ανοίξει δρόμους και παρακαμπτήριους σε αρκετά μπλόκα ανά τη χώρα.

Η κατάσταση αυτή την ώρα στα αγροτικά μπλόκα

Στο μπλόκο του Κάστρου στη Βοιωτία, οι αγρότες αποφάσισαν από το πρωί του Σαββάτου να αφήσουν ανοικτές τις παρακαμπτήριους, κρατώντας όμως την εθνική οδό κλειστή για τις επόμενες 48 ώρες. Τα τρακτέρ παραμένουν τοποθετημένα κατά μήκος του δρόμου.

Σημειώνεται πως κατά την πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, δύο μπλόκα ήταν αρνητικά στο να συμμετάσχουν στη συνάντηση: το μπλόκο του Κάστρου και αυτό της Μεσσηνίας.

Στα Μάλγαρα, η κυκλοφορία διεξάγεται από δύο λωρίδες προς Αθήνα και τρεις προς Θεσσαλονίκη, ενώ στα μπλόκα της Νίκαιας και της Θήβας η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη.

Το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών και άλλα 17 μπλόκα δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στο διάλογο με τον Πρωθυπουργό, μαζί με τους συναδέλφους τους από την πανελλαδική επιτροπή των Μπλόκων.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ