Αγρότες: Διανυκτέρευση με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα - Πλήθος κόσμου στο συλλαλητήριο

Πλήθος κόσμου από τον πρωτογενή τομέα έδωσε το «παρών» στο συλλαλητήριο των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας, με τους παραγωγούς να είναι έτοιμοι να διανυκτερεύσουν -με τα τρακτέρ τους- στην πλατεία Συντάγματος.

Στο αγροτικό συλλαλητήριο του Συντάγματος συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των διοργανωτών, οι συγκεντρωμένοι σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν στην πλατεία Συντάγματος και να αποχωρήσουν αύριο συντεταγμένα.

Οι αγρότες έφτασαν στην Αθήνα λίγο πριν από τις 17:00, με λεωφορεία και με τρακτέρ που μεταφέρθηκαν σε πλατφόρμες. Στις εισόδους της πρωτεύουσας, όπως αναφέρεται, πραγματοποιήθηκαν απολυμάνσεις των αγροτικών μηχανημάτων για προληπτικούς λόγους λόγω του κινδύνου μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Όταν η μηχανοκίνητη πορεία των τρακτέρ έφτασε στη λεωφόρο Αμαλίας, το κλίμα ήταν πανηγυρικό, με κόρνες, χειροκροτήματα και συνθήματα έξω από τη Βουλή. Στο σημείο παρατάχθηκαν δεκάδες αγροτικά μηχανήματα, σε μια εικόνα που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες περιγράφουν ως «μήνυμα» ότι τα βασικά αιτήματά τους παραμένουν ανοικτά.

Τι ζητούν οι αγρότες

Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται για:

το υψηλό κόστος παραγωγής,

τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων,

και ζητούν αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Σε σχέση με τη συνάντηση εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με τον πρωθυπουργό, οι αγρότες υποστηρίζουν ότι έλαβαν «υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα», τονίζοντας ότι δεν έχουν προχωρήσει παρεμβάσεις όπως η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας και το αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ επισημαίνουν και καθυστερήσεις σε ενισχύσεις για παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Παράλληλα, αναφέρουν ότι χιλιάδες αγρότες παραμένουν απλήρωτοι λόγω ζητημάτων τακτοποίησης ακινήτων.

Στο κυβερνητικό πεδίο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, έχει ανοίξει πλατφόρμα για διορθώσεις ώστε να προχωρήσουν πληρωμές βασικής ενίσχυσης, ενώ έως το τέλος του μήνα αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία. Οι αγρότες, πάντως, ζητούν επιτάχυνση των δεσμεύσεων.

Αγρότες: Η διαδρομή των τρακτέρ προς το κέντρο

Η μηχανοκίνητη πορεία κινήθηκε αρχικά στη ΛΕΑ και στη συνέχεια σε λωρίδες που είχαν παραχωρηθεί από την Τροχαία, ώστε να αποφευχθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα. Στα διόδια Αφιδνών έγινε στάση για απολύμανση, ενώ εκεί ενώθηκαν και άλλα τρακτέρ που είχαν φτάσει σε πλατφόρμες από Λάρισα και Καρδίτσα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε ότι «η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι πολιτική βούληση» και ότι οι αγρότες «σπρώχνονται έξω από την παραγωγή». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ανέφερε ότι «τα μπλόκα θα ξαναστηθούν» αν δεν υπάρξουν λύσεις.

Στο Σύνταγμα βρέθηκαν επίσης πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων, μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Σωκράτης Φάμελλος, κάνοντας δηλώσεις στήριξης και κριτικής προς την κυβέρνηση.

Οι αγρότες επιμένουν ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, ενώ για απόψε το σχέδιο παραμένει: παραμονή στο Σύνταγμα και αναχώρηση αύριο με οργανωμένο τρόπο.

