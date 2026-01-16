Αγρότες: «Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σπιθαμή βήμα πίσω - Εν αναμονή για το ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Οι αγρότες προετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στη μία το μεσημέρι, μετά από αρχική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και πανελλαδικής επιτροπής.

Στόχος της συνάντησης σύμφωνα με τους αγρότες, είναι να συζητηθούν τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα και να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη βιωσιμότητα των παραγωγών.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της, ζητά να παραμείνουν όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, να υπάρχει περιορισμένος αριθμός εκπροσώπων, να είναι λειτουργική η συζήτηση και να μην συμμετάσχουν άτομα με παραβατική συμπεριφορά.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω, τονίζοντας ότι θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους, να συνεχίσουν να παράγουν και να τροφοδοτούν τη χώρα με ελληνικά προϊόντα.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα διεξοδικά με τον κ. Μητσοτάκη και να απαιτήσουμε λύσεις ώστε την επόμενη ημέρα να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

«Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σπιθαμή βήμα πίσω όσον αφορά την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας και κυρίως είναι μεγάλη θέλησή μας, και γι’ αυτό προσερχόμαστε, να παραμείνουμε στον τόπο μας και να συνεχίσουμε να είμαστε παραγωγικοί την επόμενη μέρα, ώστε να τροφοδοτούμε τον ελληνικό πληθυσμό με φθηνά ελληνικά προϊόντα», πρόσθεσε.

Η επιτροπή που θα συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό θα αποτελείται από 31 άτομα, 25 εκπροσώπους αγροτών και 6 παρατηρητές, καλύπτοντας όλα τα μπλόκα και τους κλάδους του πρωτογενούς τομέα.

Παρά το άνοιγμα δρόμων, τα μπλόκα παραμένουν σταθερά, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι αγρότες βλέπουν την κυβέρνηση ως ρυθμιστή και όχι αντίπαλο, με στόχο να βρεθεί λύση που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές.

Με ανοιχτούς δρόμους οι αγρότες ενόψει του ραντεβού με τον πρωθυπουργό

Οι αγρότες έχουν ήδη ανοίξει τους δρόμους, προκειμένου να διευκολύνουν την κυκλοφορία και να δείξουν διάθεση για διάλογο με την κυβέρνηση:

Μπλόκο Νίκαιας: Ανοιχτή η αερογέφυρα με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, με λεωφορεία, φορτηγά και αυτοκίνητα να κινούνται κανονικά στην ΠΑΘΕ.

Μπλόκο Καρδίτσας: Τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί στην άκρη του Ε65, αφήνοντας μιάμιση λωρίδα ελεύθερη και στα δύο ρεύματα.

Δυτική Μακεδονία: Ανοιχτή η Εγνατία Οδός για όλα τα οχήματα. Στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό θα συμμετάσχουν δύο εκπρόσωποι των αγροτών.

Πάτρα: Η περιμετρική οδός δόθηκε στην κυκλοφορία, με τα τρακτέρ παραμερισμένα.

Αιτωλοακαρνανία: Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, εκτός από τον κλάδο εξόδου του κόμβου Εγλυκάδας προς Πύργο.

Ηλεία: Η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου γίνεται κανονικά στο ύψος του κόμβου Χανάκια.

Μπλόκα Μπράλου, Αταλάντης, Κάστρου και Θήβας: Τα τρακτέρ έχουν μεταφερθεί στα δεξιά του δρόμου, αποκαθιστώντας πλήρως την κυκλοφορία από τη Λαμία έως την Αθήνα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ