Αγρότες: Αύριο το πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα - Τα αιτήματά τους

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απ' όλη τη χώρα αναμένεται να συμμετάσχουν στο αυριανό πανελλαδικό συλλαλητήριο, που πραγματοποιείται στην Αθήνα, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μετά τη συγκέντρωση, στις 12:00 το μεσημέρι, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με τις, όπως τονίζουν οι ίδιοι, καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Μεταξύ άλλων, αναφέρουν πως η «υπομονή τους έχει εξαντληθεί και οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος», ενώ δίνουν τελεσίγραφο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ανάμεσα σ' αυτά είναι τα εξής:

οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων

η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Αγρότες: Ποιοι θα συμμετάσχουν

Στην πανελλαδική κινητοποίηση των αγροτών αναμένεται, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, να συμμετάσχουν μπλόκα από τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. «Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Στην ίδια δήλωσε, κάνει λόγο: «Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη – συντονιστική συνάντηση εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη συζήτηση των λεπτομερειών για το πανελλαδικό συλλαλητήριο που αποφασίστηκε κατά την ανοιχτή σύσκεψη της ΕΘΕΑΣ την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, σχετικά με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Η διαμαρτυρία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.

Οι άξονες της διαμαρτυρίας είναι οι εξής δύο, με όσα συνεπάγονται:

Με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα».