Αγρότες: Αποφάσισαν «ναι» στο διάλογο - Παραμένουν τα τρακτέρ στα μπλόκα

Οι αγρότες συμφώνησαν να προχωρήσουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό, πραγματοποιώντας σήμερα συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στη Νίκαια της Λάρισας.

Παρά την απόφαση, τονίστηκε ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα.

Απορρίφθηκε το αίτημα για συλλαλητήριο των αγροτών στην Αθήνα

Η παραμονή στα μπλόκα αποφασίστηκε μέχρι να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με την κυβέρνηση, όπου ανάλογα με τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων, θα υπάρξουν νεότερες συνελεύσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό αναμένεται να λάβει χώρα στις 13 Ιανουαρίου, ενώ ορίστηκε και η αντιπροσωπεία των αγροτών.

Αναφορά έγινε και στη χθεσινή ψήφιση της Συμφωνίας με τη Mercosur.

Παράλληλα, στη συνέλευση απορρίφθηκε η διεξαγωγή συλλαλητηρίου στην Αθήνα, καθώς δεν θα είχε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα στις διεκδικήσεις των αγροτών.