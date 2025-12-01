Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση με περαιτέρω ενίσχυση των μπλόκων

Μετά από τη συνέλευση που πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν να ενισχύσουν την παρουσία τους.

Η κινητοποίηση αυτή θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών από τους αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν, ότι ο αριθμός των τρακτέρ θα αυξάνεται ημέρα με την ημέρα.

Για δεύτερη ημέρα παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριους. Οι αγρότες της Θεσσαλίας ενίσχυσαν το μπλόκο τους στον κόμβο της Νίκαιας και δήλωσαν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν, μέχρι να υλοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Από αύριο Τρίτη, όπως υπογράμμισαν, θα γίνουν νέες αφίξεις από κάθε περιοχή του νομού Λάρισας και από τη Μαγνησία, κάνοντας λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση».

Ως κύρια αιτήματα των αγροτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, παραμένουν

η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής,

οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων

και η ανάγκη για έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων.

Στη συνέλευση αποφασίστηκε και ο στενότερος συντονισμός με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Παρών στο μπλόκο ήταν και ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, όπως και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και διαβεβαίωσε, πως θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής. Δεν κάνετε τον αγώνα για το ένα χιλιάρικο του Daniel. Έχετε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, γι' αυτό είμαι εδώ. Εχθές έγινε μια συμπλοκή και δεν το ήξερα, ούτε φανταζόμουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Την επόμενη φορά που θα γίνει τέτοια κινητοποίηση εγώ θα είμαι μπροστά να χτυπήσουν πρώτα εμένα και μετά εσάς. Σας αρκεί αυτό το πράγμα; Το θεωρώ πολύ άσχημο ανθρώπους που έχουν πάρει χρήματα παρατύπως και τους ξέρουμε όλοι, τους βλέπουμε στην Βουλή, και στις εκπομπές, να τους έχουν στα όπα-όπα και εσάς που δίνετε τον αγώνα σας χτυπούν» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Αγρότες: Περισσότερα από 1.500 τα τρακτέρ στην Καρδίτσα

Από εχθές άρχισαν να τοποθετούνται στο μπλόκο της Καρδίτσας σκηνές και καθίσματα, με τους αγρότες να δείχνουν αποφασισμένοι να ενισχύσουν το μπλόκο, όπως φαίνεται και στην πράξη. Σήμερα, με την έλευση νέων τρακτέρ, ο αριθμός των αγροτικών οχημάτων ξεπερνά τα 1.500 με προοπτική αύξησής του.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραμένει κλειστός, την ίδια ώρα που μπλόκο έχουν στήσει οι αγρότες και στο Καλπάκι Ιωαννίνων από το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με το Mega, όπου έχουν κλείσει τον βασικό δρόμο προς την Κακαβιά. Και σε αυτά τα σημεία, το μήνυμα των αγροτών είναι ότι δεν θα υποχωρήσουν, εάν δεν δουν στην πράξη μέτρα στήριξης.