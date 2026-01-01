Αγρότες: Άλλαξαν χρόνο στα μπλόκα - Πότε θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη

Στα μπλόκα υποδέχθηκαν την νέα χρονιά οι αγρότες, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο.

Κρίσιμες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης δήλωσαν σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, έκανε λόγο για ώρα ευθύνης και απηύθυνε νέο κάλεσμα σε διάλογο.

Συνέλευση το Σάββατο στη Νίκαια

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα όπως αποφάσισαν οι αγρότες ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει εκτροπή περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στο Μαρτίνο.

Το απόγευμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς, συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου, προκειμένου να αποφασίσει τη γραμμή που θα ακολουθήσει την Κυριακή στη πανελλαδική των Μαλγάρων.

Σε μια κίνηση καλής θέλησης ενόψει της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ