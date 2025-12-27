Αγρίνιο: Θύμα ξυλοδαρμού 17χρονος έξω από κέντρο διασκέδασης - Υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 17χρονος έξω από κέντρο διασκέδασης στο Αγρίνιο, από ομάδα τεσσάρων κουκουλοφόρων.

Όπως έγινε γνωστό τον ανήλικο απείλησαν με μαχαίρι οι δράστες.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου στην Ματαράγκα με τον ανήλικο να έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις για τις οποίες και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης.

Το περιστατικό στο Αγρίνιο

Ο 17χρονος βρισκόταν στο κατάστημα με την παρέα του, όταν ξαφνικά η ομάδα των νεαρών κατέφθασε με ταξί στο σημείο της εμπλοκής.

Μπήκαν στο χώρο με κουκούλες, έβγαλαν τον 17χρονο εκτός μαγαζιού και άρχισαν να τον γρονθοκοπούν ασταμάτητα. Μάλιστα, σύμφωνα με πλγροφορίες φέρεται να τον απείλησαν και με μαχαίρι.

Από το περιβάλλον του νεαρού τονίζεται ότι η αφορμή είναι εντελώς ασήμαντη και οφείλεται σε παρεξήγηση.

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί και πρόκειται για νεαρό που έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη από το Α.Τ. Αιτωλικού.

Με πληροφορίες από agriniopress