Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα δύο ανήλικες μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου σπίτι τους

Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο ανήλικα κορίτσια στο Αγρίνιο, μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου στο σπίτι τους.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, στον δεύτερο όροφο διαμερίσματος στην περιοχή του Αγρινίου.

Κάτω υπό αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες, εξερράγη το γκαζάκι, τραυματίζοντας σοβαρά τις δύο αδελφές, ηλικίας 12 και 10 χρονών αντίστοιχα.

Άμεσα μεταφέρθηκαν συνοδεία των γονιών τους, στο νοσοκομείο Αγρινίου και στη συνέχεια προληπτικά στο Καραμανδάνειο. Μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστησαν εγκαύματα πρώτου βαθμού στο 40% του σώματός τους.

«Από μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να γίνει μεγάλο κακό. Από μια μικρή απροσεξία, μπορεί να συμβεί το ανεπανόρθωτο. Η μητέρα των παιδιών μπήκε σε διπλανό δωμάτιο για λίγα λεπτά και ξαφνικά, άκουσε την έκρηξη από την κουζίνα», ανέφερε αρχικά άτομο από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

«Έσκασε το γκαζάκι του καφέ. Ο πατέρας των παιδιών εκείνη τη στιγμή δούλευε στο νοσοκομείο Αγρινίου και είδε τα παιδιά του να έρχονται, στην αίθουσα των Επειγόντων», κατέληξε.