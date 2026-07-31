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Αγρίνιο: Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη που πέθανε στο Γύθειο

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον 27χρονο αξιωματικό της Πυροσβεστικής

The LiFO team
The LiFO team
ΓΥΘΕΙΟ ΚΗΔΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΦΩΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
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Tελέστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου ανθυποπυραγού της Πυροσβεστικής, Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς την περασμένη Τετάρτη, στην περιοχή του Αγερανού Λακωνίας, στο Γύθειο.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον 27χρονο αξιωματικό της Πυροσβεστικής, ενώ άγημα της Πυροσβεστικής και η μπάντα του Σώματος απέδωσαν τιμές, τη στιγμή που το φέρετρο του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη έφθανε στην εκκλησία σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.

Τελέστηκε η κηδεία του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο

Στην εξόδιο ακολουθία την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εργασίας, Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ενώ παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ανώτατοι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, βουλευτές, ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, κ.ά.

ΓΥΘΕΙΟ ΚΗΔΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΦΩΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΓΥΘΕΙΟ ΚΗΔΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΦΩΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΓΥΘΕΙΟ ΚΗΔΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΦΩΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi

Επικήδειους εκφώνησαν ο αρχιμανδρίτης Γεώργιος Ζωγράφος, ο πυραγός Γεώργιος Σοροβός και ο εκπρόσωπος των εθελοντών - διασωστών Αγρινίου, Φώτης Χριστοδούλου.

ΓΥΘΕΙΟ ΚΗΔΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΦΩΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του για το θάνατο του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ανέφερε: «Εκπροσωπώντας σύσσωμη την πυροσβεστική οικογένεια, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στον συνάδελφο ανθυποπυραγό Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, που απροσδόκητα έφυγε σαν ήρωας από κοντά μας, πιστός στο καθήκον και στην υπηρεσιακή συνέπεια. Ένας νέος άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην κοινωνική προσφορά και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ως αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να εκφράσω τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειά του και στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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