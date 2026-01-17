Αγρίνιο: Τι είπε στις αρχές ο δράστης που δολοφόνησε τον 50χρονο

Ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας στο Αγρίνιο με θύμα τον 50χρονο πρόεδρο του χωριού Λιθοβούνι, ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 44χρονος υποστήριξε, ότι φοβόταν μην τον δολοφονήσει το θύμα και του έστησε καρτέρι προλαβαίνοντάς τον και τελικά δολοφονώντας τον με καραμπίνα και φυσίγγια για αγριογούρουνα.

Ακόμη, φέρεται να ισχυρίστηκε, πως είδε τον 50χρονο να κρατάει όπλο όταν πέρασε δίπλα του με το αυτοκίνητο και γι’ αυτό πυροβόλησε ο ίδιος πρώτος, φοβούμενος ότι θα γίνει κάποιο κακό από την πλευρά του 50χρονου.

Τα σκάγια βρήκαν το θύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Το αυτοκίνητό του εξετράπη για 70 μέτρα από την πορεία του και κατέληξε σε ένα χωράφι.

Αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, μεταφέρουν πως ο δράστης έφτασε στο σπίτι του και τηλεφώνησε στις αρχές, ομολογώντας την πράξη του και το κίνητρο της δολοφνίας στο Αγρίνιο που είναι η ερωτική αντιζηλία.

Στο τηλέφωνο είπε «βρίσκομαι στο σπίτι μου, ελάτε να με πάρετε».

Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Αγρίνιο: Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου στο Λιθοβούνι Αγρινίου, ο 44χρονος δράστης φέρεται να έστησε καρτέρι στο θύμα, το οποίο δέχθηκε σφαίρες για αγριογούρουνα, περισσότερες από μία φορές.

Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα της δολοφονίας, εκτιμάται πως τους δύο άνδρες χώριζαν προσωπικές διαφορές, παρότι στο παρελθόν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

«Κάποιοι το περίμεναν», αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, επικαλούμενο πληροφορίες από συντοπίτες τόσο του θύματος όσο και του δράστη της δολοφονίας στο Αγρίνιο.

Στο ρεπορτάζ, αναφέρεται πως όλα ξεκίνησαν, όταν η σύζυγος του θύματος εγκατέλειψε το σπίτι τους για να ζήσει στην Πάτρα μαζί με το θύτη. Άλλαξε όμως γνώμη και θέλησε να επιστρέψει στο σπίτι της. Τότε ήταν που ξεκίνησε η μεγάλη κόντρα ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Δολοφονία στο Αγρίνιο: Τι συνέβη στο καφενείο του χωριού

Σήμερα το πρωί το θύμα έπινε καφέ στο καφενείο του χωριού, μέχρι να περάσει από μπροστά του το αυτοκίνητο του δράστη, ο οποίος πιθανολογείται ότι επέστρεφε από κυνήγι. Εκεί φέρεται -κατά το ίδιο ρεπορτάζ- να λογομάχησαν.

Ο δράστης συνέχισε και το θύμα πήρε το δικό του αυτοκίνητο και τον ακολούθησε. Δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας αλλά από την αυτοψία της αστυνομίας φαίνεται πως ο δράστης σταμάτησε και να πυροβόλησε με την καραμπίνα το αυτοκίνητο του θύματος που τον ακολούθησε, στο παρμπρίζ.

Τα επόμενα δευτερόλεπτα, το αυτοκίνητο κατέληξε σε ένα χωράφι και ο δράστης πήγε στην πίσω πλευρά και πυροβόλησε ακόμη δύο φορές με φυσίγγια για αγριογούρουνο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στην ερώτηση εάν ο 44χρονος παραδόθηκε οικειοθελώς στις αρχλες, εκείνη απάντησε: «Ουσιαστικά ανέμενε σε ένα σημείο τους αστυνομικούς. Έχει αποδεχθεί την πράξη του, παραδέχθηκε ότι είναι ο δράστης. Αυτή τη στιγμή απολογείται και προσπαθεί να εξηγήσει την πράξη του. Υπόψη θα ληφθούν και οι μαρτυρικές καταθέσεις από το περιβάλλον και των δύο ανδρών για να προσεγγίσουν οι έρευνες το κίνητρο της εν ψυχρώ δολοφονίας».

Η κ. Δημογλίδου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του ρεπορτάζ για την «τριγωνική σχέση» ανάμεσα στους δύο άνδρες και τη σύζυγο του θύματος, αλλά σημείωσε ότι πρόκειται για πληροφορίες που έχουν φτάσει ως το τμήμα, χωρίς, όμως, να υπάρχει κατάθεση επίσημα.