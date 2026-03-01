Αγρίνιο: 60χρονη βρέθηκε νεκρή σε ρέμα - Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της

Γυναίκα 60 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε ρέμα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το agriniopress, η γυναίκα είχε φύγει από το σπίτι της, με τον σύζυγό της να δηλώνει την εξαφάνισή της, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Μετά από πολύωρες έρευνες που ξεκίνησαν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, τα μέλη της Ομάδας Σημαντικών Ειδικών Αποστολών (ΟΣμηΕΑ) Δυτικής Ελλάδος εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή στο ρέμα. Ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα εξακριβωθούν με τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

