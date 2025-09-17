Αγρίνιο: 30χρονος γρονθοκόπησε γιατρό που προσπάθησε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο νοσοκομείο Αγρινίου, μετά από επίθεση ασθενή σε γιατρό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 30χρονος μετέβη το βράδυ της Τρίτης σε κατάσταση μέθης, στα επείγοντα του νοσοκομείου Αγρινίου.

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας είχε τραυματιστεί καθώς έφερε ελαφρύ κόψιμο στην παλάμη του.

Τότε, την ώρα που ο εφημερεύον γιατρός τον πλησίασε για του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, ο άνδρας του επιτέθηκε, τον γρονθοκόπησε και τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές και έκτοτε ο 30χρονος αναζητείται.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο δράστης είναι γνώριμος στην αστυνομία καθώς έχει ιστορικό πλήθους υποθέσεων.

Με πληροφορίες από agrinionews.gr