Άγνωστοι πέταξαν πέτρες στο σπίτι του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση

Με βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Βασιλική Μιλλούση γνωστοποίησε πως ανήλικοι πέταξαν πέτρες στον κήπο του σπιτιού της οικογένειάς της.

Μιλώντας για το περιστατικό, η Βασιλική Μιλλούση περιέγραψε πως έλαβε χώρα κατά την επιστροφή της, από βόλτα που είχε βγάλει το σκύλο τους.

Η Ελληνίδα αθλήτρια της ενόργανης ανέφερε ότι το σπίτι τους βρίσκεται δίπλα σε γυμνάσιο και ανά διαστήματα έχει εντοπίσει στον κήπο αντικείμενα όπως μπάλες, μπουκάλια και καπάκια, γεγονός που δεν την είχε ενοχλήσει τόσο.

Βασιλική Μιλλούση - Λευτέρης Πετρούνιας: Τι είπε για το συμβάν

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έτυχε πριν από λίγο και έχω σοκαριστεί. Δίπλα από το σπίτι μας είναι ένα σχολείο, γυμνάσιο και όταν γύρισα τον σκύλο μου απ’ τη βόλτα του, ξαφνικά άρχισαν να μου πετάνε στον κήπο, δεν ξέρω αν τις πετούσαν σε εμένα, κοτρώνες τεράστιες

Με το που το βλέπω φωνάζω "τι κάνετε;" και συνέχισαν να πετάνε, άλλες τέσσερις. Και αναρωτιέμαι, αν με είχε χτυπήσει μία από αυτές; Αν με χτυπούσε θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο. Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;

Καταλαβαίνω ότι είσαι μικρός, είσαι παιδί… μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες. Ok. Κανένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει αλλά εντάξει λες “παιδιά είναι”. Πέτρες; Κοτρόνες; Ήταν μπετό, τεράστιες. Τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου; Ήξεραν ότι θα χτυπούσαν έναν άνθρωπο; Προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο. Αναρωτιέμαι…» ανέφερε μεταξύ άλλων η Βασιλική Μιλλούση.