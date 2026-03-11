Άγνωστοι πέταξαν πέτρα σε συρμό του Ηλεκτρικού – Τραυματίστηκε επιβάτης

Επίθεση με πέτρα σε συρμό του Ηλεκτρικού σημειώθηκε την Τετάρτη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός επιβάτη.

Οι δράστες της επίθεσης παραμένουν άγνωστοι.

Η επίθεση εις βάρος συρμού του Ηλεκτρικού

Οπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, άγνωστοι, που βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων της, πέταξαν πέτρα κατά διερχόμενου συρμού, μεταξύ των σταθμών «Άνω Πατήσια» και «Περισσός», προκαλώντας το σπάσιμο παραθύρου και συνακόλουθα τον τραυματισμό του επιβάτη από τα θραύσματα.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Περισσός», όπου και παρασχέθηκαν στον επιβάτη οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ κλήθηκαν στο σημείο το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ..

Η ΣΤΑ.ΣΥ. παρέχει βοήθεια στην ΕΛ.ΑΣ με ό,τι μέσα διαθέτει, ζητώντας την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Τέλος, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια.