Άγνωστοι βεβήλωσαν μνημείο του εβραϊκού συνοικισμού «Καμπέλ» στη Θεσσαλονίκη

Άγνωστοι βανδάλισαν τη στήλη μνήμης του εβραϊκού συνοικισμού «Καμπέλ» στην περιοχή του Βότση, στον δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Οι δράστες μουτζούρωσαν τη στήλη με σπρέι και έγραψαν πάνω της διάφορα συνθήματα.

Ο Δήμος Καλαμαριάς εξέφρασε τη βαθιά του οργή και καταδίκασε απερίφραστα την πράξη, τονίζοντας πως πρόκειται για επίθεση στη μνήμη και στην ιστορική ταυτότητα της περιοχής.

Η δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου ανέφερε ότι ο βανδαλισμός «αποτελεί προσβολή στη μνήμη ενός τόπου, μιας κοινότητας και ενός κομματιού της ιστορίας της πόλης μας».

Πρόσθεσε ότι η ιστορία του εβραϊκού συνοικισμού «Καμπέλ» αποτελεί «αναπόσπαστο κεφάλαιο της πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης και, ειδικά, της Καλαμαριάς».

Η δήμαρχος σημείωσε ακόμη πως ο δήμος θα επιμείνει στην πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση του μνημείου.

Ο συνοικισμός «Καμπέλ» ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1920 και αποτέλεσε έναν από τους πρώτους οργανωμένους εβραϊκούς οικισμούς της Θεσσαλονίκης, που καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.