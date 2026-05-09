Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε πέφτει φέτος

Ένα ακόμη τριήμερο φαίνεται να διαμορφώνεται μέσα στο 2026 για τους εργαζόμενους, λόγω της γιορτής του Αγίου Πνεύματος.

Η ημέρα αυτή, του Αγίου Πνεύματος, δίνει κάθε χρόνο την ευκαιρία για μια σύντομη ανάπαυλα από την καθημερινότητα, καθώς για αρκετούς εργαζόμενους θεωρείται αργία.

Το 2026, η ημέρα αυτή πέφτει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, γεγονός που δημιουργεί ένα τριήμερο για όσους δεν εργάζονται και αρκετοί, θα έχουν την ευκαιρία για μια μικρή απόδραση ή ξεκούραση εκτός πόλης.

Υπενθυμίζεται πως η ημερομηνία συνδέεται με τη γιορτή της Πεντηκοστής και εορτάζεται πάντα 50 ημέρες μετά το Πάσχα, γεγονός που την καθιστά κινητή.

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους εργαζόμενους είναι αργία

Ωστόσο, δεν αποτελεί επίσημη υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους.

Είναι κυρίως αργία για τον δημόσιο τομέα, τις τράπεζες, τα σχολεία και ορισμένες υπηρεσίες, ενώ στον ιδιωτικό τομέα εξαρτάται από τις συλλογικές συμβάσεις ή την απόφαση του εκάστοτε εργοδότη.

Έτσι, για αρκετούς εργαζόμενους το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ξεκούραση ή μικρή απόδραση, ενώ για άλλους θα είναι μια κανονική εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με τον κλάδο και την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται.