Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος

Πλησιάζει η ημέρα γιορτής του Αγίου Γεωργίου.

Ο Άγιος Γεώργιος τιμάται από την Ορθόδοξη, τη Ρωμαιοκαθολική, την Αγγλικανική, τη Λουθηρανική και την Αρμενική Αποστολική Εκκλησία.

Ποιος ήταν ο Άγιος Γεώργιος

Ήταν Έλληνας στρατιωτικός του ρωμαϊκού στρατού, με καταγωγή από την Καππαδοκία και υπηρετούσε ως αξιωματικός επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ο Άγιος Γεώργιος καταδικάστηκε σε θάνατο, επειδή δεν απαρνήθηκε την χριστιανική του πίστη και αργότερα αγιοκατατάχθηκε ως χριστιανός μάρτυρας.

Ο Άγιος Γεώργιος, όπως και στο Βυζάντιο, έγινε ο προστάτης και Τροπαιοφόρος Άγιος του Ελληνικού Στρατού, έπειτα από την απελευθέρωση του ελληνικού γένους. Έτσι, στην εικόνα του δράκου είδαν τον Τούρκο κατακτητή, που σκοτώνεται από τον Άγιο.

Η απεικόνισή του αυτή εμφανίζεται στην αγιογραφία από τον 12ο αιώνα και μετά.

Αγίου Γεωργίου: Γιατί είναι κινητή εορτή

Αποκαλούμενος από την Ορθόδοξη Εκκλησία Μεγαλομάρτυς και Τροπαιοφόρος, είναι από τους δημοφιλέστερους Αγίους σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο.

Η μνήμη του τιμάται στις 23 Απριλίου για τις Εκκλησίες που ακολουθούν το Γρηγοριανό ημερολόγιο, ενώ όταν η ημέρα αυτή είναι πριν την Ανάσταση, η εορτή του Αγίου Γεωργίου μετατίθεται και τελείται τη Δευτέρα της Διακαινησίμου.

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου λοιπόν, φέτος το 2026, θα πραγματοποιηθεί «κανονικά», την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026.

Ωστόσο, το 2027, η εορτή του Αγίου Γεωργίου μετατίθεται λόγω του Πάσχα και θα εορταστεί τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2027.