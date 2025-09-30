Άγιος Στέφανος: «Βοήθεια με πυροβόλησαν» φέρεται να φώναζε ο 38χρονος μετά την επίθεση

Στον Ερυθρό Σταυρό νοσηλεύεται ο 38χρονος, που νωρίτερα το πρωί της Τρίτης έπεσε θύμα πυροβολισμών έξω από το σπίτι του στον Άγιο Στέφανο.

Ο 38χρονος σύμφωνα με τις πληροφορίες λίγο μετά τις 06:00 το πρωί της Τρίτης έφευγε από το σπίτι του, στην οδό Σταμάτας, προκειμένου να μεταβεί στη δουλειά του και τότε δέχτηκε τους πυροβολισμούς.

Ο δράστης της επίθεσης, που όπως υποστηρίζει ο 38χρονος είναι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας του, φέρεται να είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι τους, περιμένοντας να βγει από αυτό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του τουλάχιστον τρεις φορές. «Το πρωί κατά τις 06:30 ακούσαμε έναν κρότο και μετά από λίγη ώρα κάποιον να φωνάζει “Βοήθεια, με πυροβόλησαν”. Ήταν μέσα στους θάμνους, βγήκε κάποια γυναίκα από το σπίτι, προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε πού είναι, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε», ανέφερε σύμφωνα με το STAR κάτοικος της περιοχής για το περιστατικό.

«Βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και μας ρώτησε “Πού είναι ο άνδρας;”. Εμείς του είπαμε κάπου μέσα στους θάμνους και τότε αυτός πήγε εκεί, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές», συνέχισε.

«Εμείς φοβηθήκαμε, φύγαμε, καλέσαμε την Άμεση Δράση και τον βρήκαμε με τους αστυνομικούς μέσα στους θάμνους τον άνθρωπο. Είχε τις αισθήσεις του, μιλούσε. Μας είπε ότι κάποιος τον πυροβόλησε, ότι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και ότι τον πυροβόλησε στο στήθος και στο πόδι», κατέληξε.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον Ερυθρό Σταυρό, όπου και νοσηλεύεται με τραύματα στα πόδια και τη μέση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη.