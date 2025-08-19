Άγιος Παντελεήμονας: Σεσημασμένος ο 47χρονος που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ

Γνώριμος των Αρχών ήταν ο 47χρονος, που βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν λίγο πριν τις 22:00 η αστυνομία ειδοποιήθηκε για επεισόδιο με πυροβολισμούς, στην οδό Μιχαήλ Βόδα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες στη συνέχεια εντόπισαν τον άνδρα που ήταν θανάσιμα τραυματισμένος στη μέση του δρόμου.

Τότε η περιοχή αποκλείστηκε και κλήθηκε ιατροδικαστής στο σημείο.

Φωτ. από το σημείο της δολοφονίας στον Άγιο Παντελεήμονα / EUROKINISSI

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο της δολοφονίας του 47χρονου βρέθηκαν δύο κάλυκες από πιστόλι, με τις Αρχές να αναφέρουν πως το επικρατέστερο σενάριο πίσω από την εν ψυχρώ δολοφονία, είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αξίζει να σημειωθεί πως ο 47χρονος, ήταν γνώριμος των Αρχών. Τόσο τον Φεβρουάριο του 2022, όσο και τον Απρίλιο του 2024, είχε συλληφθεί ως μέλος συμμορίας που διέπραττε συστηματικά κλοπές σε ΜΜΜ στην Αττική.

Την ίδια ώρα οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.