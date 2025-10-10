Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε διαμέρισμα 1ου ορόφου, επί της οδού Σεράφη 4, βρέθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ», δεμένος με πλαστικά δεματικά και άγρια χτυπημένος μέχρι θανάτου, ένας 31χρονος από την Ουκρανία.

Εντός του χώρου βρέθηκε επίσης, χτυπημένος αλλά τραυματισμένος ένας 48χρονος ομοεθνής του που κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την Αστυνομία.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Ασφάλειας και των Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί, ώστε να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.