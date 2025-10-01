Άγιος Παντελεήμονας: ΕΔΕ για την 4χρονη που έφυγε από νηπιαγωγείο και περιπλανιόταν στην Αχαρνών

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με περιστατικό που έλαβε χώρα στο 90ό Νηπιαγωγείο Αθηνών, στον Άγιο Παντελεήμονα, το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, ένα 4χρονο κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής των παιδαγωγών την ώρα που οι γονείς παραλάμβαναν τα παιδιά τους.

Το παιδί βρέθηκε εκτός του νηπιαγωγείου και εντοπίστηκε, από μια 34χρονη γυναίκα, να περιπλανιέται στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου. Η 34χρονη μετέφερε τη 4χρονη στο ΑΤ της περιοχής, όπου περίμενε ήδη η μητέρα της.

Βίντεο με την 4χρονη να περιπλανιέται:

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 59χρονης διευθύντριας του νηπιαγωγείου και σε βάρος της, σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.