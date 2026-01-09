Άγιος Παντελεήμονας: Δίωξη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες στις ανήλικες που ξυλοκόπησαν 15χρονη

Ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία ασκήθηκε στις τέσσερις ανήλικες, που ξυλοκόπησαν μία 15χρονη συμμαθήτριά τους στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να της προκαλέσουν μώλωπες και αμυχές.

Για την ίδια υπόθεση βίας στον Άγιο Παντελεήμονα, συνελήφθησαν και οι γονείς των κοριτσιών οι οποίοι κατηγορούνται -από τις ανακριτικές αρχές- για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Τόσο οι ανήλικες όσο και οι γονείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε ρητή δικάσιμος.

Άγιος Παντελεήμονας: Το χρονικό του ξυλοδαρμού

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι μαθήτριες ξυλοκόπησαν τη 15χρονη στην οδό Αγίου Μελετίου, στον Άγιο Παντελεήμονα,την Πέμπτη.

Το θύμα έχει καταγωγή από την Κίνα, με αποτέλεσμα να είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν ρατσιστικά κίνητρα.

Η 15χρονη νοσηλεύτηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων, χωρίς να κινδυνεύει, αλλά έχει μώλωπες και αμυχές.

Οι 4 μαθήτριες αλλά και οι γονείς τους σήμερα θα βρεθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.