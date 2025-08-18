Άγιος Παντελεήμονας: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από όπλο στο κεφάλι

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ για επεισόδιο με πυροβολισμούς πριν λίγη ώρα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για το αιματηρό περιστατικό, λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ενός 35χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, όπου προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των Αρχών, για τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης