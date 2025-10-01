Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και περιπλανιόταν στην Αχαρνών

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε νηπιαγωγείο στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν ένα παιδί έφυγε από αυτόν και βρέθηκε στην Αχαρνών.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης. Εκεί, όταν τα παιδιά αποχωρούσαν από το νηπιαγωγείο στον Άγιο Παντελεήμονα, μία 4χρονη διέφυγε της προσοχής των δασκάλων.

Το παιδί βρέθηκε εκτός του νηπιαγωγείου και εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα, από μια 34χρονη γυναίκα, να περιπλανιέται στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου.

Η 34χρονη μετέφερε τη 4χρονη στο ΑΤ της περιοχής, όπου περίμενε ήδη η μητέρα της.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 59χρονης διευθύντριας του νηπιαγωγείου και σε βάρος της, σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.