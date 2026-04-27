Άγιος Παντελεήμονας: 29χρονος σε αμόκ έσπασε πάνω από 30 αυτοκίνητα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα.

Ένας 29χρονος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε περισσότερα από 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα, σε δρόμους όπως η Αλκιβιάδου, η Μαγνησίας και η Αχαρνών, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν άνδρες της αστυνομίας, οι οποίοι τον βρήκαν σε κατάσταση εκτός ελέγχου, να σπάει τζάμια και παρμπρίζ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίρες, κρατούσε ένα ξύλινο κοντάρι, ωστόσο χρησιμοποιούσε και τα χέρια και το κεφάλι του.

Ο άνδρας, που τραυματίστηκε ελαφρά, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος.