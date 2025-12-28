Άγιος Νικόλαος: 72χρονος Γερμανός έπεσε στη θάλασσα μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Ανασύρθηκε νεκρός

Νεκρός εντοπίστηκε στη θάλασσα στην περιοχή Μπουρούνι Αγίου Νικολάου, ο Γερμανός που αγνοούνταν στο Λασίθι.

Ο 72χρονος σύμφωνα με τις πληροφορίες έμενε στον Άγιο Νικόλαο και αγνοούνταν από την Πέμπτη, όταν πήγε σε καταστήματα της πόλης να αγοράσει τρόφιμα και δεν επέστρεψε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, διέμενε σε σκάφος εντός της Μαρίνας Αγίου Νικολάου και φέρεται να κατανάλωνε συχνά μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες, παλαιότερα είχε πέσει στη θάλασσα μέσα στη Μαρίνα μεθυσμένος, όπου και είχε ανασυρθεί.

Οι φίλοι του ειδοποίησαν τις Αρχές για την εξαφάνισή του και το πρωί της Κυριακής, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έπεσε θάλασσα υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ