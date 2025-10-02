Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε τον 2χρονο

Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε ένα παιδί 2 χρονών το βράδυ της Τετάρτης, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, όπου οδηγός μηχανής παρέσυρε το παιδί και εγκατέλειψε το σημείο. Το παιδί έχει υποστεί ελαφρύ τραυματισμό, καθώς βρισκόταν μέσα στο καρότσι του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, λίγες ώρες αργότερα οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού και πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος στερούνταν άδειας οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για σωματικές βλάβες από αμέλεια, και συμπεριφορά σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.