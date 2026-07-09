Άγιος Δημήτριος: Έκλεισαν δύο παιδικές χαρές λόγω επικινδυνότητας του εδάφους

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοίνωσε ότι σφραγίστηκαν δύο παιδικές χαρές, σύμφωνα με έκθεση της Πολεοδρομίας, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την εκτίμηση επικινδυνότητας.

Οι παιδικοί χώροι βρίσκονται στα σημεία Ξάνθης και Ρίμινι και στη συμβολή των οδών Ήρας και Λιδωρικίου, πλησίον της Πικροδάφνης.

Όπως έγινε γνωστό η διοίκηση του Δήμου προχώρησε στην εν λόγω απόφαση αφού έλαβε υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας και το περιεχόμενο της κατεπείγουσας έκθεσης κινδύνου της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Ακόμη η επίσημη αυτοψία των τεχνικών υπηρεσιών έδειξε εκτεταμένα φαινόμενα υποσκαφής από τα ύδατα, έντονη καθίζηση του εδάφους και κατολισθήσεις πρανών στο ρέμα της Πικροδάφνης, με το οποίο συνορεύουν άμεσα οι δύο παιδικές χαρές.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου για τις παιδικές χαρές

Σε σχετική ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή αναφέρει:

«Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ξεκαθαρίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε. Η απόφαση για την άμεση σφράγιση των συγκεκριμένων χώρων και την καθολική απαγόρευση εισόδου δεν αποτελεί γραφειοκρατική επιλογή, αλλά επιτακτικό καθήκον προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η διοίκηση του Δήμου προέβη στην απόφαση αυτή, με υπευθυνότητα και αφού έλαβε υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας και το περιεχόμενο της κατεπείγουσας έκθεσης κινδύνου της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης (ΥΔΟΜ, ΑΠ: 2930 και έγγραφο 2574/26-01-2026). Η επίσημη αυτοψία των τεχνικών υπηρεσιών αποκάλυψε εκτεταμένα φαινόμενα υποσκαφής από τα ύδατα, έντονη καθίζηση του εδάφους και κατολισθήσεις πρανών στο ρέμα της Πικροδάφνης, με το οποίο γειτνιάζουν άμεσα οι δύο παιδικές χαρές. Με δεδομένο τον άμεσο κίνδυνο περαιτέρω κατάρρευσης των πρανών και τη μειωμένη στατική επάρκεια του εδάφους, η ΥΔΟΜ διέταξε τον άμεσο και αυστηρό αποκλεισμό του όμορου υπαίθριου δημοτικού παιδικού χώρου».

Σχετική δήλωση έκανε ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, ο οποίος τόνισε: «Απέναντι σε όσους επιλέγουν να υποβαθμίζουν την επικινδυνότητα για μικροπολιτικούς λόγους, απαντάμε αιχμηρά. Καμία καθυστέρηση και κανένας συμβιβασμός δεν χωρά όταν απειλούνται ζωές νηπίων και παιδιών. Οι συγκεκριμένες παιδικές χαρές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών έργων αντιστήριξης από την Περιφέρεια Αττικής και την οριστική άρση του κινδύνου. Πρώτη και απόλυτη προτεραιότητά μας είναι και θα παραμείνει η προστασία των πολιτών μας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ