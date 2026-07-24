Άγιον Όρος: Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχο έξω από τη Μονή Ξενοφώντος

Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχο, έξω από τον «Αρσανά» της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος, στο Άγιον Όρος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το ατύχημα, από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο κυβερνήτης του σκάφους.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους.

Άγιον Όρος: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την πρόσκρουση του σκάφους

Στην ανακοίνωσή του, το Λιμενικό Σώμα δίνει λεπτομέρειες για το περιστατικό στο Άγιον Όρος.

Όπως αναφέρει, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 24 Ιουλίου,

ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Όρους για περιστατικό πρόσκρουσης ενός επαγγελματικού – τουριστικού (Ε/Π-Τ/Ρ) σκάφους σε βράχο έξωθεν του «ΑΡΣΑΝΑ» της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος.

Στο σημείο έσπευσε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), όπου εντόπισε το σκάφος στο οποίο επέβαινε μόνο ο ημεδαπός κυβερνήτης του.

Ο ανωτέρω, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά κατά το συμβάν, παρελήφθη και μεταφέρθηκε με το ΠΛΣ στο λιμάνι της Δάφνης και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Καρυών για ιατρικές εξετάσεις.

Το Ε/Π-Τ/Ρ ανελκύστηκε επιτυχώς με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Από το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤnews