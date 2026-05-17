Άγιοι Ανάργυροι: «Τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την υπόθεση των τριών ανήλικων παιδιών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Οι γονείς των παιδιών - ηλικίας 7, 5 και 3 ετών - συνελήφθησαν και κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία γείτονα με αποτέλεσμα ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να βρεθεί στο σπίτι των τριών αδελφών και να αντικρίσει τις ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του διαμερίσματος υπήρχαν σκουπίδια και μούχλα. Μετά τη σύλληψη των γονέων, τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Παίδων.

«Δεν προέκυψε κάποιου είδους κακοποίηση»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε πως: «Αυτή η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο την αστυνομία, γιατί προφανώς οι καταγγελίες οδηγούνταν είτε προς την αρμόδια Εισαγγελία, είτε προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου».

Και συνέχισε: «Όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιου είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί».

«Γι' αυτό άλλωστε ακολουθείται από την Αστυνομία και η αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Ελληνική Αστυνομία. Βέβαια έφτασε άμεσα περιπολικό της Άμεσης Δράσης και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμεναν αυτά τα παιδιά», πρόσθεσε η κα Δημογλίδου.



«Μας έχει αναφερθεί και στις δύο περιπτώσεις, ότι κατανοούν απόλυτα ότι αυτές οι συνθήκες μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τα παιδιά, όμως δεν ήταν σε θέση να μετακινηθούν, να μεταφερθούν σε άλλη οικία σε καλύτερες συνθήκες. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν απευθύνθηκαν ποτέ σε κάποια υπηρεσία ώστε να ζητήσουν οι ίδιοι βοήθεια», εξήγησε η ίδια.

Άγιοι Ανάργυροι: «Τα παιδιά ήταν καθαρά» λέει ο παππούς της οικογένειας

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι τα παιδιά συχνά κυκλοφορούσαν παραμελημένα ακόμη και στον δρόμο, ενώ σημειώνεται πως είχαν γίνει και στο παρελθόν καταγγελίες για την οικογένεια, με τις αρχές να έχουν πραγματοποιήσει έλεγχο περίπου έναν χρόνο πριν.

«Αν τα έβλεπες τα κακόμοιρα όλη την ημέρα γυμνά γύριζαν. Χωρίς ρούχα. Ακόμη και προχθές που είχε βάλει κρύο αυτά γυμνά ήταν στο δρόμο. Το σπίτι ήταν μέσα στη βρώμα. Μούχλα παντού, τα ρούχα τα πετούσαν, βρώμικα, στο μπαλκόνι. Έπεφταν στο δρόμο τα στρώματα. Χάλια όλα. Σχολείο πηγαίνουν τα παιδιά αλλά ούτε φαγητό τους έχουν», ανέφερε γειτόνισσά τους μιλώντας στο STAR.

Ωστόσο ο παππούς τους, δίνει μια διαφορετική εικόνα για την κατάσταση.

«Πήγαιναν σχολείο τα παιδιά. Ερχόταν πούλμαν και τα έπαιρνε. Εγώ, ως παππούς, ερχόμουν και τα έβλεπα. Επειδή τα παιδιά είναι λίγο ζημιάρικα, έτρωγαν και λέρωναν το σπίτι. Τα παιδιά ήταν καθαρά. Είχαν ρούχα καθαρά και αγορασμένα. Τα παιδιά ήταν χαρούμενα, έπαιζαν. Φτώχεια υπήρχε αλλά ο πατέρας δούλευε», ανέφερε από την πλευρά του.