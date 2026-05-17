Άγιοι Ανάργυροι: «Είχα να καθαρίσω δυο μέρες, γι’ αυτό αντίκρισαν αυτές τις εικόνες» υποστήριξε η μητέρα

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» βρίσκονται τα τρία ανήλικα παιδιά, που ζούσαν σε εξαιρετικά άσχημες συνθήκες μέσα σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους.

Η νέα υπόθεση που αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους, μετά από εκείνη πριν λίγες ημέρες στο Περιστέρι, έχει προκαλέσει αίσθηση στην κοινή γνώμη, την ώρα που οι γονείς τους έχουν ήδη συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση, είχε γίνει και στο παρελθόν ανώνυμη αναφορά για την οικογένεια, πριν από περίπου δύο χρόνια.

Τότε αστυνομικοί είχαν επισκεφθεί το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους, είχαν μιλήσει με τον πατέρα και είχαν κάνει συστάσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, ενώ είχε ενημερωθεί και η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του δήμου.

Άγιοι Ανάργυροι: «Εγώ δεν έχω δουλειά» υποστήριξε η 31χρονη

Από την πλευρά της, η 31χρονη μητέρα των ανήλικων, φέρεται να υποστηρίζει ότι η κατάσταση στο σπίτι οφειλόταν σε προσωρινές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως εκείνες τις ημέρες δεν είχε προλάβει να καθαρίσει και ότι η οικογένεια δεν είχε οικονομική δυνατότητα για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ενώ ανέφερε πως τα παιδιά πήγαιναν κανονικά στο σχολείο.

«Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί στο σπίτι είχα απλά να καθαρίσω δυο μέρες, γι’ αυτό αντίκρισαν αυτές τις εικόνες. Εγώ δεν έχω δουλειά, μόνο ο άντρας μου δουλεύει», ανέφερε αρχικά σύμφωνα με το Mega.

«Δεν μπορούσαμε να πάμε σε καλύτερο σπίτι. Τα παιδιά πήγαιναν κανονικά σχολείο», φέρεται να σημείωσε στη συνέχεια.