Άγιοι Ανάργυροι: 50χρονος έκλεψε οστά από τάφο και ζητάει λύτρα για να τα επιστρέψει

Σε μία πρωτοφανή καταγγελία προχώρησε μία 65χρονη στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, ένας 50χρονος έκλεψε τα οστά του συζύγου της, από τον οικογενειακό τους τάφο στους Αγίους Αναργύρους και της ζητούσε λύτρα, προκειμένου να τα επιστρέψει.

Μάλιστα όπως υποστηρίζει, ο δράστης φέρεται να προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση στα social media, ζητώντας της 1.000 ευρώ για να επιστρέψει τα οστά του συζύγου της.

Η ίδια μετέβη στο ΑΤ της περιοχής και υπέβαλε μήνυση, με τον ίδιο μετά από αυτό να καταργεί τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα.

Έκτοτε, αναζητείται από τις Αρχές και αναμένεται να σχηματιστεί ποινική δικογραφία εναντίον του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ