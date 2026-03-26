Άγιο Όρος: Βίντεο από την στιγμή του ισχυρού σεισμού των 4,9 Ρίχτερ

Βίντεο από τη στιγμή που σημειώνεται ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος, έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ.

Το βίντεο δείχνει τα λίγα αλλά έντονα δευτερόλεπτα του ισχυρού σεισμού στο Άγιο Όρος, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μετά την κύρια δόνηση, ακολούθησαν μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να είναι 3,4 Ρίχτερ στις 21:23 το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός όχι μόνο στη χερσόνησο του Άθω αλλά και στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σεισμική δραστηριότητα προς το παρόν δεν προκαλεί άμεση ανησυχία, ωστόσο το πρώτο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας.





Σεισμός στο Άγιο Όρος: Αναστάτωση στους κατοίκους και τους μοναχούς της περιοχής

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι σεισμολόγοι, δεν αποκλείεται περαιτέρω ενεργοποίηση του ρήγματος, αν και ιστορικά η περιοχή δεν έχει δώσει ισχυρότερους σεισμούς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ισχυρή δόνηση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους και τους μοναχούς της περιοχής, με πολλούς να εγκαταλείπουν προσωρινά κελιά, ναούς και άλλους χώρους.

Καταγράφηκαν μικρής έκτασης ζημιές σε μοναστήρια, όπως στη Μονή Ζωγράφου, στη Δοχειαρίου και στο Βατοπέδι, κυρίως ρωγμές σε σοβάδες.

Τέλος, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το ρήγμα της περιοχής, το οποίο μελετούν τα τελευταία δύο χρόνια, για να εκτιμήσουν τυχόν περαιτέρω μετασεισμούς.