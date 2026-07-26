Αγία Παρασκευή: Άνδρας μπήκε στις σήραγγες του μετρό και διέκοψε την κυκλοφορία των συρμών

Ένας 30χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής, αφού κατέβηκε στις γραμμές του μετρό στον σταθμό της Αγίας Παρασκευής και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στις σήραγγες με κατεύθυνση προς το Χαλάνδρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:30 και προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα μέσα στη σήραγγα και του ζήτησαν να σταματήσει. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και αντιστάθηκε κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του.

Ο 30χρονος, υπήκοος Σουδάν, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Η κυκλοφορία των συρμών αποκαταστάθηκε μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης.