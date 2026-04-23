Αγία Βαρβάρα: 19χρονη με σοβαρά τραύματα μετά από καβγά – Συνομήλικη την έσπρωξε σε τζαμαρία

Επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μίας 19χρονης σε κεφάλι, σώμα και λαιμό, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/4) στην Αγία Βαρβάρα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 21:10 στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν μία 19χρονη που καθόταν σε καφετέρια της περιοχής προσεγγίστηκε από συνομήλική της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των δύο κοριτσιών υπήρξε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε καβγά.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, η μία από τις δύο φέρεται να έσπρωξε με δύναμη την άλλη, με αποτέλεσμα η 19χρονη να πέσει πάνω σε τζαμαρία καταστήματος. Από την πρόσκρουση έσπασε το τζάμι, ενώ μεγάλα θραύσματα έπεσαν πάνω στις δύο κοπέλες.

Αγία Βαρβάρα: Τραυματίστηκε σοβαρά η 19χρονη μετά τον καβγά

Η 19χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι, τον λαιμό και σε άλλα σημεία του σώματός της. Και οι δύο βρέθηκαν στο έδαφος μετά την πτώση, μέσα σε σπασμένα γυαλιά.

Τα ακριβή αίτια του καβγά διερευνώνται, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης κοπέλας.