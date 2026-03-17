Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκε κρούσμα στη Λέσβο - Τα μέτρα της Περιφέρειας

Κρούσμα αφθώδους πυρετού επιβεβαιώθηκε χθες, Δευτέρα (16/3) σε εκτροφή βοειδών στην ορεινή ανατολική Λέσβο, με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να λαμβάνει μία δέσμη από μέτρα.

Το κρούσμα εντοπίστηκε σύμφωνα με την ΕΡΤ στην περιοχή της Πελόπης Λέσβου, με την αντιπεριφερειάρχη Αναστασία Αντωνέλλη να αναφέρει: «άρρωστα εντοπίστηκαν τέσσερα από τα οκτώ ζώα και θα προχωρήσει η θανάτωση και υγειονομική ταφή των ζώων, ενώ θα στείλουμε νέα δείγματα για να ταυτοποιηθεί ο τύπος του ιού».

Η κυρία Αντωνέλλη, μεταξύ άλλων, ζήτησε να υπάρξει κινητοποίηση -και εντός- στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου η Λέσβος να μην καταστραφεί οικονομικά.

Αφθώδης πυρετός: Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Λέσβο

Τα μέτρα που λαμβανονται:

Απαγορεύεται η έξοδος από την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών(βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα.)

ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών(βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα.) Απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών(βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα) στην Π.Ε. Λέσβου.

Η διακίνηση του γάλακτος και των γαλακτομικών προϊόντων, που παράγονται από ζώα ευαίσθητων ειδών, επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Η διακίνηση του νωπού κρέατος, του κιμά, των παρασκευασμάτων κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας, που παράγονται από ζώα ευαίσθητων ειδών, επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Η διακίνηση του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων, που συλλέγονται από ζώα ευαίσθητων ειδών, επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Η διακίνηση των προβιών και των δερμάτων, του ερίου των προβάτων, του ριχώματος των μηρυκαστικών και των τριχών των χοίρων, που προέρχονται ζώα ευαίσθητων ειδών, επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Η μεταφορά και η διασπορά της κόπρου που προέρχεται από εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις και μεταφορικά μέσα επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Την ευθύνη για τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών για τον έλεγχο-εκρίζωση της νόσου έχει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, το οποίο συντονίζει και εκτελεί τις αποφάσεις των ανωτέρω στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τη λήψη επιπλέον μέτρων για την καταπολέμηση του Αφθώδους Πυρετού. Οι παραβάτες ή οι αρνούμενοι να συμμορφωθούν διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα και το ν.4235/2014.

Παράλληλα, εφαρμόζονται οι ενωσιακοί κανόνες ζωνοποίησης, με σκοπό τον διαχωρισμό των μη προσβεβλημένων περιοχών από εκείνες όπου εκδηλώνεται η νόσος. Γύρω από την εστία ορίζεται ζώνη προστασίας ακτίνας 5 km, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 1, ενώ ως ζώνη επιτήρησης ορίζεται το σύνολο της νήσου Λέσβου.

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός

Υπενθυμίζεται, ότι ο αφθώδης πυρετός (Foot-and-Mouth Disease, FMD) είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, καθώς και ορισμένα άγρια είδη).

Χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση, μέσω της άμεσης επαφής, της έμμεσης επαφής με μολυσμένα αντικείμενα οχήματα, υποδήματα, εξοπλισμό ή μέσω ανθρώπινης δραστηριότητας. Μεταδίδεται και αερογενώς, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων. Άγρια ζώα και τρωκτικά δύνανται να μεταφέρουν τον ιό από μολυσμένες εκμεταλλεύσεις σε υγιείς. Τα μολυσμένα ζώα απεκκρίνουν τον ιό μέσω του σάλιου, των ρινικών εκκρίσεων, του γάλακτος, των ούρων, των κοπράνων.

Δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία ωστόσο, θεωρείται ως ένα από τα πιο επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων παγκοσμίως. Τα μολυσμένα ζώα ενδέχεται να παραμείνουν φορείς και να αποτελέσουν δυνητική εστία περαιτέρω διασποράς του ιού. Τα τυπικά κλινικά σημεία περιλαμβάνουν φυσαλίδες και διαβρώσεις στη στοματική κοιλότητα, στη στεφάνη της οπλής, στη μεσοδακτύλια χώρα και στον μαστό, καθώς και σοβαρή χωλότητα. Σε νεαρά ζώα όλων των ειδών μπορεί να εμφανιστεί οξεία μυοκαρδίτιδα με αιφνίδιο θάνατο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ