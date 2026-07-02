Αφροδίτη Νέστορα: Με αναπνευστικά προβλήματα στο Παπανικολάου - Τρεις εμπλεκόμενους «βλέπουν» οι αρχές

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», από το Ιπποκράτειο που νοσηλευόταν αρχικά, μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, μετά τη διπλή εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Η Αφροδίτη Νέστορα, όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και φέρει εγκαύματα α΄ και β΄ βαθμού σε χέρια και πόδια, απόρροια της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, και γι' αυτόν τον λόγο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω νοσοκομείο υπάρχει μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, με την Αφροδίτη Νέστορα να αναπνέει κανονικά χωρίς μηχανική υποστήριξη. Παραμένει άγνωστο το πότε θα πάρει εξιτήριο.

Θεσσαλονίκη: Η κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τραυματίες της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και δύο ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας, είναι καλά στην υγεία τους και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο αύριο, Παρασκευή.

Νοσηλεύονται, σύμφωνα πάντα με την ΕΡΤ, στην Πνευμονολική Κλινική και αναμένεται -εκτός απροόπτου- να πάρουν αύριο εξιτήριο, καθότι θα παραμείνουν απόψε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η τρίτη τραυματίας, μία γυναίκα ένοικος στην ίδια πολυκατοικία, εμφάνισε καρδιολογικό πρόβλημα λόγω του έντονου στρες, που προκάλεσε η επίθεση με γκαζάκια. Μεταφέρθηκε στην Καρδιολογική Πτέρυγα και Στεφανιαία Μονάδα, και είναι καλά στην υγεία της.

Πού στρέφονται οι έρευνες για τις εμπρηστικές επιθέσεις

Σε ό,τι αφορά στις έρευνες για την ταυτοποίση των δραστών της διπλής επίθεσης στη Θσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, οι αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο των ερευνών τους 17 λεπτά, δηλαδή το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε των δύο ενεργειών.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σαρώνουν τα τετράγωνα, αναζητούν στοιχεία από βίντεο και καταθέσεις μαρτύρων που ενδεχομένως να είδαν ύποπτες κινήσεις ατόμων και, σε πρώτη φάση, φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε τρία άτομα με δύο μοτοσικλέτες.

Όμως, αυτό που δεν γνωρίζουν, είναι εάν αυτά τα τρία άτομα κινήθηκαν προς την Τούμπα ή την περιοχή της κυρίας Νέστορα, για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας την ταυτοποίησή τους.

Η Αντιτρομοκρατική δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα να υπήρξε και μία δεύτερη ομάδα.

Συγκεκριμένα, η χρονική απόσταση των χτυπημάτων ήταν τέτοια που επιτρέπει το παραπάνω σενάριο, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο άλλα πρόσωπα να τοποθετήσαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.