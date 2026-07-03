Αφροδίτη Νέστορα: Βίντεο από τις επιθέσεις με γκαζάκια - Κοντά σε ταυτοποιήσεις οι αρχές

Βίντεο από τη διπλή επίθεση με εμπρηστικούς μηχανισμούς (γκαζάκια), που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Στο σχετικό βίντεο φαίνονται δύο λάμψεις από τις εκρήξεις των εμπρηστικών μηχανισμών στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα, να χάσει τη ζωή της.

Η δεύτερη έκρηξη, όπως τονίζει σχετικά η ΕΡΤ, ήταν ακόμα πιο ισχυρή συγκριτικά με την πρώτη, προκαλώντας, πέρα από τους τραυματισμούς και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, υλικές ζημιές και καπνούς, οι οποίοι έφτασαν μέχρι και τον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας.

Αφροδίτη Νέστορα: Κοντά σε ταυτοποιήσεις οι αρχές

Όσον αφορά στο σκέλος των ερευνών των αρχών για τη διπλή εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η ΕΛΑΣ φαίνεται πως είναι «σίγουρα ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε ταυτοποιήσεις», σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης.

Οι δράστες φέρεται να έχουν καταγραφεί -σε αρκετά σημεία- από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, και φαίνεται πως έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής έχουν συλλέξει στοιχεία από τα σημεία των επιθέσεων, όπως υπολείμματα και θραύσματα που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Οι διωκτικές αρχές θεωρούν πως οι δράστες είναι άτομα νεαρής ηλικίας, με τις σχετικές έρευνες να επικεντρώνονται και στους ηθικούς αυτουργούς. Όπως έχει γίνει γνωστό, εξετάζεται ο ρόλος τριών ατόμων, τα οποία τα ξημερώματα της Τετάρτης φαίνεται πως κινήθηκαν με δύο μηχανές.

Καταληκτικά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, φέρεται να έχει εντοπιστεί ένα δίκυκλο μικρού κυβισμού, που έχει χρησιμοποιηθεί από τους δράστες. Το εύρημα βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, εξετάζονται τα στοιχεία κυκλοφορίας του, όπως και το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο όχημα να έχει χρησιμοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Στη Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία των ερευνών και τον συντονισμό των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών και των ενδεχόμενων ηθικών αυτουργών.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η υπόθεση πλέον διερευνάται ως ανθρωποκτονία παρέχει στις διωκτικές αρχές πρόσθετα ανακριτικά εργαλεία, όπως η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία.

Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, σήμερα, Παρασκευή, αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος παραμένει συντετριμμένος από την οικογενειακή τραγωδία.

Η οικογένεια είχε βιώσει ακόμη μία βαριά απώλεια πριν από πέντε χρόνια, όταν έχασε την κόρη της. Έκτοτε, η Βάγια Νέστορα είχε αναλάβει ουσιαστικά τη φροντίδα του εγγονού της.

Σε δηλώσεις του, ο Παναγιώτης Νέστορας υπογράμμισε ότι όσοι τοποθετούν τέτοιους εμπρηστικούς μηχανισμούς πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δολοφόνοι, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «το γκαζάκι είναι κι αυτό μια σφαίρα». Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν σύντομα.

Εξιτήριο αναμένεται να λάβει και ένας ακόμη τραυματίας, ενώ μία ένοικος παραμένει για προληπτική νοσηλεία στην καρδιολογική κλινική, καθώς υπέστη καρδιολογικό επεισόδιο λόγω του ισχυρού σοκ.

Η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται, καθώς φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο και στα άκρα και χρειάζεται εξειδικευμένη θεραπεία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ