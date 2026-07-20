Αφρικανική σκόνη στη χώρα από την Τρίτη: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης έχει ξεκινήσει προς τη χώρα μας από το απόγευμα της Δευτέρας (20/7), με το φαινόμενο να αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το AtmoHub, τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, οι καιρικές συνθήκες στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών με αυξημένες ποσότητες ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας.

Η μεταφορά της σκόνης θα ξεκινήσει αρχικά με χαμηλές συγκεντρώσεις, κυρίως στα δυτικά τμήματα της Ελλάδας. Ωστόσο, από αύριο, Τρίτη 21 Ιουλίου, και έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου, το επεισόδιο αναμένεται να ενισχυθεί, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να καταγράφονται στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι:

η Πελοπόννησος

η Κρήτη

τα νησιά του Ιονίου

τμήματα της Δυτικής Ελλάδας

Το AtmoHub επισημαίνει ότι η σκόνη αναμένεται να φτάσει και στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, προκαλώντας τοπική αύξηση των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 κοντά στην επιφάνεια.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευπαθείς ομάδες, όπως τα άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά.

Το AtmoHub συστήνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου και τον περιορισμό της παρατεταμένης παραμονής σε εξωτερικούς χώρους, σε περίπτωση που παρατηρηθούν αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων.

Το επεισόδιο αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή εξασθένηση μετά την Τετάρτη, καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή θα αρχίσει να μεταβάλλεται.