Αφρικανική σκόνη: Έκκληση ειδικών για περιορισμό μετακινήσεων – Οδηγίες προστασίας για ευπαθείς ομάδες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα, η μεταφορά ενός έντονου επεισοδίου αφρικανικής σκόνης στη χώρα.

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Μάλιστα, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευπαθείς ομάδες, καθώς το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους.

Αφρικανική σκόνη: Οι προειδοποιήσεις Παγώνη και Τζανάκη

Η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ, τόνισε ότι υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες έξοδοι, όπως το περπάτημα ή η επίσκεψη παιδιών σε παιδικές χαρές.

Όπως υπογράμμισε, συνιστάται οι πολίτες να παραμένουν σε κλειστούς χώρους με τα παράθυρα κλειστά, ώστε να μειώνεται η έκθεση στα αιωρούμενα σωματίδια.

«Τα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα προκαλούν σοβαρή φθορά στον βλεννογόνο της αναπνευστικής οδού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε άτομα με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, όπως ασθενείς με άσθμα, ΧΑΠ και σοβαρές καρδιοπάθειες. Σύμφωνα με την ίδια, τα σωματίδια της σκόνης μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς στο αναπνευστικό σύστημα, βήχα και αλλεργικές αντιδράσεις, ακόμη και σε άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Η κ.Παγώνη συνέστησε, όπου είναι απαραίτητη η μετακίνηση, τη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας και τόνισε ότι το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο με τρεις ημέρες.



Από την πλευρά του, ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης συνέστησε αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας και χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά για άτομα με ευαισθησίες στο αναπνευστικό, εγκύους και παιδιά.

Όπως ανέφερε, ακόμη και σε ηπιότερα επεισόδια, απαιτείται προσοχή και χρήση προστατευτικής μάσκας όταν η έκθεση στον εξωτερικό αέρα είναι αναγκαία.