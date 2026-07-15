Αφιέρωμα του BBC στη Γυάρο: Από τόπος βασανιστηρίων, σε καταφύγιο για σπάνιες φώκες

Αφιέρωμα του BBC στη Γυάρο παρουσιάζει τη μεταμόρφωση του νησιού σε καταφύγιο για τις σπάνιες μεσογειακές φώκιες, αναδεικνύοντας παράλληλα τη βαριά ιστορική του κληρονομιά ως τόπου εξορίας πολιτικών κρατουμένων.

Στο δημοσίευμά του, ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας αναφέρει: «Ο ήλιος βρίσκεται ήδη ψηλά πάνω από το ταχύπλοο καθώς η Γυάρος εμφανίζεται στον ορίζοντα, μια απόκρημνη, ερημική σιλουέτα καταμεσής του Αιγαίου. Όσο πλησιάζουμε, ξεπροβάλλει ένα επιβλητικό κτίριο κτισμένο με κόκκινο τούβλο. Είναι οι παλιές φυλακές, που κάποτε χάρισαν στο νησί το ζοφερό προσωνύμιο "Νησί του Θανάτου" ή Νησί του Διαβόλου"».

Βρισκόμαστε μόλις μισή ώρα μακριά από τη Σύρο, την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Αν ανοίξει κανείς πανιά προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση, θα συναντήσει την κλασική εικόνα των ελληνικών νησιών, όπως η Μύκονος ή η Άνδρος. Κατάλευκα σπίτια διάσπαρτα στις πλαγιές σαν κύβοι ζάχαρης, τουρίστες, ταβέρνες και γεμάτα λιμάνια.

Facebook Twitter Το ερειπωμένο κόκκινο κτίριο της Γυάρου, οι φυλακές που κτίστηκαν με καταναγκαστική εργασία / Φωτ.: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Γυάρος: Το παρελθόν του νησιού

Η Γυάρος, όμως, δεν ακολούθησε ποτέ αυτό το μοτίβο. Συναντά κανείς μόνο πέτρες, χαμηλή βλάστηση και μια αίσθηση απόλυτης ερημιάς. Κι όμως, πίσω από αυτή την απόκοσμη σιωπή κρύβεται μια απρόσμενη πηγή ζωής, σημειώνει το BBC.

Στην ιστορική του αναδρομή για το νησί, διευκρινίζει: η απομόνωση, η βία και η τιμωρία όριζαν τη Γυάρο για αιώνες. Το νησί χρησιμοποιούνταν ως τόπος εξορίας πολιτικών κρατουμένων ήδη από τους ρωμαϊκούς χρόνους. Ωστόσο, το πιο βάρβαρο κεφάλαιό του ξεκίνησε το 1948, όταν το ελληνικό κράτος απαλλοτρίωσε τις περιουσίες των τελευταίων 31 κατοίκων του και μετέτρεψε το νησί σε μια τεράστια φυλακή.

Την ώρα που τα γύρω νησιά άρχιζαν να χτίζουν τα πρώτα τους ξενοδοχεία, η Γυάρος αποκόπηκε εντελώς από τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια δύο κυμάτων πολιτικής καταστολής, περισσότεροι από 20.000 Έλληνες εκτοπίστηκαν εκεί, κυρίως κομμουνιστές, συγγραφείς, φοιτητές και καλλιτέχνες που εναντιώθηκαν στο μετεμφυλιακό καθεστώς.

Στο πρώτο κύμα, που παρατηρείται κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και με το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, οι κρατούμενοι αναγκάστηκαν να ζουν σε σκηνές κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο και το τσουχτερό κρύο του χειμώνα, δουλεύοντας καταναγκαστικά, να χτίσουν οι ίδιοι τα τούβλινα τείχη των φυλακών.

Στο δεύτερο κύμα, κατά τη χούντα των Συνταγματαρχών, 1967-1974, το νησί λειτούργησε ως τόπος βασανιστηρίων και σκληρής απομόνωσης, μακριά από τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας.

Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974, το Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποίησε τη Γυάρο ως πεδίο βολής για τις ασκήσεις του μέχρι το 2002. Μέχρι και σήμερα, το νησί δεν διαθέτει ξενοδοχεία, ακτοπλοϊκή σύνδεση ή μόνιμους κατοίκους.

Facebook Twitter Αεροφωτογραφία από τη Γυάρο / Φωτ.: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η Γυάρος ως καταφύγιο για φώκιες

Σχεδόν τυχαία, συνεχίζει το BBC, η Γυάρος έτυχε της ισχυρότερης δυνατής προστασίας που θα μπορούσε να είχε δεδομένης της ιστορικής της συνθήκης: την πλήρη απουσία του ανθρώπου.

Όταν το Πολεμικό Ναυτικό σταμάτησε τις δραστηριότητές του, οι ψαράδες της περιοχής άρχισαν να αναφέρουν συχνές θεάσεις της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) στα νερά του νησιού.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια φωτογραφία που τράβηξε ένας ερασιτέχνης ψαροντουφεκάς άλλαξε τα πάντα. Έδειχνε μια μητέρα φώκια με το μικρό της να λιάζονται χαλαρές σε μια ανοιχτή παραλία, στο φως της ημέρας, μια εικόνα -σπάνια- για τα μεσογειακά δεδομένα.

«Προσωπικά, δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο στην Ελλάδα», αναφέρει ο βιολόγος Πάνος Δενδρινός, μέλος της MOm (Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας). «Έμοιαζε με εικόνα από το μακρινό παρελθόν».

Κάποτε κοινό είδος, μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα ο παγκόσμιος πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας είχε καταρρεύσει σε μόλις 350-450 άτομα. Κυνηγημένες για αιώνες, αντιμέτωπες με την καταστροφή των βιοτόπων τους και την εχθρότητα των ψαράδων, οι εναπομείνασες φώκιες είχαν γίνει «φαντάσματα», κρυμμένες σε δυσπρόσιτες θαλάσσιες σπηλιές.

Η φωτογραφία οδήγησε στις πρώτες επιστημονικές αποστολές στη Γυάρο. Εκεί, οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια αποικία περίπου 70 ενήλικων φωκιών, τη μεγαλύτερη στη Μεσόγειο εκείνη την εποχή. Αυτό όμως που εξέπληξε τους πάντες ήταν η συμπεριφορά τους.

«Αυτή ήταν η φυσική τους συμπεριφορά», εξηγεί ο Σπύρος Κοτομάτας, βιολόγος και υπεύθυνος θαλάσσιων προγραμμάτων του WWF Ελλάς. «Οι φώκιες σε άλλες περιοχές συμπεριφέρονταν όπως οι Έλληνες στην Αθήνα: ήταν αγχωμένες, σε διαρκή εγρήγορση. Στη Γυάρο, ήταν απόλυτα χαλαρές».

Facebook Twitter Η απομόνωση της Γυάρου λειτούργησε ευεργετικά για τις φώκιες, όπως έχουν διαπιστώσει ερευνητές / Φωτ.: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η απομόνωση της Γυάρου, ιδανική συνθήκη για τις φώκιες

Η μακρά απομόνωση του νησιού δημιούργησε τις ιδανικές συνθήκες. Αν και χιλιάδες κρατούμενοι πέρασαν από εκεί, η ανθρώπινη παρουσία περιοριζόταν σε συγκεκριμένα σημεία της ακτής. Ακόμα και κατά την περίοδο των βομβαρδισμών, οι οχλήσεις ήταν σποραδικές και εντοπίζονταν κυρίως στο νοτιοανατολικό τμήμα, αφήνοντας άθικτα τα καταφύγια των φωκιών. Επιπλέον, η απαγόρευση της αλιείας λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων μετέτρεψε την περιοχή σε έναν πλούσιο κυνηγότοπο για τα θηλαστικά.

Το 2019, η Γυάρος ανακηρύχθηκε επίσημα ως η πρώτη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της περιφέρειας.

Σήμερα, οι επιθεωρητές του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) περιπολούν στα νερά της Γυάρου για να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν ψαρεύει εντός της ζώνης προστασίας των 3 ναυτικών μιλίων.

Μετά τη σιγή των όπλων το 2002, πολλά σκάφη προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τα παρθένα νερά του νησιού. Επειδή οι συνεχείς περιπολίες με σκάφη ήταν οικονομικά ασύμφορες, το WWF Ελλάς εγκατέστησε το 2017 ένα πρωτοποριακό σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης με ραντάρ και κάμερες, που μεταδίδει ζωντανή εικόνα στη Σύρο. Όταν κάποιο σκάφος παραβιάζει τη ζώνη, οι αρχές ενημερώνονται αμέσως.

Μέσω του πρωτοπόρου συστήματος, η παράνομη ερασιτεχνική αλιεία μειώθηκε κατά 57%, ενώ η παράνομη επαγγελματική αλιεία έπεσε κατά 85%, ενώ οι επιστήμονες έχουν καταγράψει πλέον περισσότερα από 130 διαφορετικά είδη στα προστατευόμενα νερά.

«Όταν βουτάμε σε άλλες περιοχές, συνήθως βγαίνουμε από το νερό απογοητευμένοι από την υποβάθμιση. Όχι όμως στη Γυάρο. Είναι ένας από τους τελευταίους παραδείσους στη Γη, όπου μπορείς ακόμα να ακούσεις τη σιωπή και να δεις καθαρά τον νυχτερινό ουρανό», λέει η Μαρία Σαλωμίδη, θαλάσσια βιολόγος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Πάντως, εκτός από τις φώκιες, η Γυάρος κρύβει στα απόκρημνα βράχια της και τον Αρτέμη, ένα προστατευόμενο θαλασσοπούλι που μοιάζει -σε μέγεθος τουλάχιστον- με περιστέρι.

Το 2015, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η αποικία της Γυάρου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο, φιλοξενώντας το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους. Αυτά τα μονογαμικά πουλιά επιστρέφουν κάθε χρόνο στην ίδια φωλιά, στις απροσπέλαστες σχισμές των βράχων του νησιού.

Ακόμα και εκεί όμως, απειλούνται. Οι αρουραίοι που μεταφέρθηκαν στο νησί τρώνε τα αυγά τους, ενώ πρόσφατα εμφανίστηκαν και παράνομα εισηγμένοι ημιάγριοι χοίροι, οι οποίοι καταστρέφουν τις φωλιές τους στο έδαφος. Οι προσπάθειες απομάκρυνσης αυτών των απειλών έχουν ήδη ξεκινήσει.

For half a century, Gyaros was off-limits to the world as a military prison and naval firing range. Then came an astonishing photograph.



https://t.co/ywmjai28Dg — Ashis Basu 🇨🇦 ashis.bluesky.social (@BasuAshis) July 15, 2026

Μια εύθραυστη ισορροπία για το μέλλον

Παρά τις επιτυχίες διατήρησης της πανίδας, η κατάσταση στη Γυάρο παραμένει ευαίσθητη. Η υπεραλίευση στο υπόλοιπο Αιγαίο έχει εξαφανίσει τους μεγάλους θηρευτές, όπως οι στήρες και το φαγγρί, με αποτέλεσμα τα μικρότερα ψάρια να αποψιλώνουν τα υποθαλάσσια δάση φυκιών. Για να βοηθήσουν το οικοσύστημα, οι επιστήμονες φυτεύουν τώρα εργαστηριακά καλλιεργημένα φύκια στον βυθό της Γυάρου.

Υπάρχουν όμως και πολιτικές προκλήσεις. Παρά το καθεστώς προστασίας, το 2022 η κυβέρνηση, κάτω από πιέσεις, επέτρεψε προσωρινά την αλιεία στην περιοχή, προκαλώντας άμεσες επιπτώσεις στα ψάρια και τις φώκιες. Η απόφαση ανακλήθηκε γρήγορα και τον Απρίλιο του 2026 εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα που θωρακίζει νομικά το νησί με το υψηλότερο επίπεδο προστασίας (ζώνη απόλυτης προστασίας).

Οι ειδικοί, ωστόσο, τονίζουν ότι ένα μόνο νησί δεν αρκεί. Αν και η Ελλάδα έχει θέσει υπό προστασία το 18% των χωρικών της υδάτων, μόνο ένα μικρό μέρος αυτών διαχειρίζεται ενεργά.

Καθώς το ταχύπλοο απομακρύνεται από τη Γυάρο, οι κόκκινες φυλακές σβήνουν σιγά-σιγά στον ορίζοντα. Κάπου εκεί, στις άγριες ακτές, οι φώκιες συνεχίζουν να μεγαλώνουν τα μικρά τους ελεύθερες.

«Η Γυάρος είναι ένα νησί ελπίδας», καταλήγει η Μαρία Σαλωμίδη. «Αλλά χρειαζόμαστε χίλιες Γυάρους σε όλη την Ελλάδα για να κάνουμε τη διαφορά».

Με πληροφορίες από BBC