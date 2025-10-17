Αφίδνες: Σχεδόν διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο το αλκοόλ στο αίμα του οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα

Ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες με δύο νεκρούς, είχε καταναλώσει διπλάσια ποσότητα αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο, σύμφωνα με την Τροχαία.

Ο άνδρας συνελήφθη για το τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, μετά από τα αποτελέσματα της αλκοομέτρησης, που έδειξε στο αίμα του διπλάσια ποσότητα αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο. Την ίδια ώρα τα πρώτα στοιχεία δείχνουν, ότι αυτός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη μέτρηση που έγινε στον 43χρονο, ο οποίος που θεωρείται υπαίτιος του δυστυχήματος στις Αφίδνες, βρέθηκε θετικός σε αλκοόλ με ποσοστό 0,54, όταν το όριο είναι 0,24.

Ενώ κινείτο προς Λαμία στον παράδρομο της εθνικής οδού, ο οδηγός φέρεται να προέβη σε έναν επικίνδυνο ελιγμό, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι πέντε άτομα πακιστανικής υπηκοότητας.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τα οχήματα μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδηρικών. Η Πυροσβεστική μετέβη στο σημείο και ανέσυρε νεκρούς δύο από του πέντε επιβαίνοντες, ηλικίας 27 και 28 ετών. Παράλληλα, με βαριά τραύματα νοσηλεύεται ένας ακόμα 25χρονος, ο οποίος είναι διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, στο ΚΑΤ.

Όσο για τον οδηγό που ευθύνεται για το τροχαίο και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνους ελιγμούς, νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αναμένεται να παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και να απολογηθεί.

Η Τροχαία αναμένει να δώσουν κατάθεση οι επιζώντες, προκειμένου να διευκρινιστούν οι αιτίες του δυστυχήματος, καθώς στο σημείο της σύγκρουσης δεν υπάρχουν κάμερες που να έχουν καταγράψει το συμβάν.