Άφαντος για 6η μέρα ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι – Εξαφανίστηκε ενώ ταξίδευε προς Μύκονο

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα παραμένει άγνωστη η τύχη του 43χρονου Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, 2 Αυγούστου, όταν αναχώρησε από τη Γιάλοβα, στη νοτιοδυτική Τουρκία, με προορισμό τη Μύκονο.

Η θαλαμηγός του, με την ονομασία Graywolf, εντοπίστηκε από την τουρκική ακτοφυλακή κατεστραμμένη και μισοβυθισμένη ανοιχτά της Προκοννήσου, χωρίς να υπάρχει ίχνος του ιδιοκτήτη της. Τα πρώτα ευρήματα εντοπίστηκαν την Τρίτη, όταν πλήρωμα διερχόμενου πλοίου ανέφερε κομμάτια ξύλου στη θάλασσα.

Μαρτυρία και σύλληψη καπετάνιου φορτηγού πλοίου

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν καπετάνιο φορτηγού πλοίου που φέρεται να είχε εμπλακεί στο περιστατικό. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ενώ βρισκόταν εν πλω γύρω στις 17:00, αισθάνθηκε μια δόνηση και παρατήρησε στη θάλασσα «δύο κομμάτια ξύλου» και μια σωσίβια λέμβο. Όπως είπε, δεν κατάλαβε ότι συνδέονταν με κάποιο ατύχημα και συνέχισε την πορεία του, ενημερώνοντας αργότερα την εταιρεία του. Ο καπετάνιος αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή μετά την απολογία του.

Ο Χαλίτ Γιουκάι

Το προφίλ του αγνοούμενου

Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε το 1982 στην Κωνσταντινούπολη και είναι ιδρυτής της εταιρείας Mazu Yachts, που ειδικεύεται στην κατασκευή πολυτελών σκαφών αναψυχής. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2011, έχει αποκτήσει διεθνή φήμη για την ποιότητα και την τεχνολογία των σκαφών της. Από μικρή ηλικία είχε πάθος με τη θάλασσα, σχεδιάζοντας το πρώτο του σκάφος στα έξι του χρόνια.

Τα συντρίμμια της θαλαμηγού του επιχειρηματία

Ο επιχειρηματίας είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία, και μαζί έχουν ένα παιδί.

Η εξαφάνιση του Γιουκάι έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα, λόγω και της προσωπικής του σύνδεσης με τη χώρα. Οι τουρκικές αρχές, με τη συνδρομή επαγγελματιών δυτών, σκαφών και ελικοπτέρου, συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο για την τύχη του.